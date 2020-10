Álvaro José Carvajal Vidarte

La activista colombo-española, Juana Perea, fue asesinada este jueves en Nuquí, Chocó, según confirmaron autoridades locales y el Gobierno Nacional.



Perea, carismática líder comunitaria desde hace varios años, era además empresaria del sector turístico y dirigía un hotel en el corregimiento de Termales.



Según Indepaz, el cuerpo de la mujer fue encontrado frente a la estación de Policía, en la cabecera municipal del municipio, arrojado en la playa. Tenía un impacto de arma de fuego.



El alcalde de Nuquí, Yefer Gamboa, dijo a medios que la activista le había expresado recientemente inquietud por una serie de panfletos que circularon en el municipio, aunque ella no conocía amenazas directas.



"Yo hablaba continuamente con ella por el rol que desempeñaba; no me había manifestado que tenía amenazas. Me comentó la preocupación que tenía por unos panfletos hace poco en varios municipios del país, pero ninguna amenaza en particular".

Este jueves se conoció una carta abierta del alcalde al comandante de la Policía Chocó en la que denuncia que el municipio solo cuenta con 9 policías y a pesar de las solicitudes para aumentar el pie de fuerza la semana pasada retiraron a 4 auxiliares.



Señala además el mandatario que a pesar de los homicidios, intentos de homicidio, violaciones y expendio de drogas, hechos que son de conocimiento de la Policía, no hay quien investigue y dichos delitos quedan impunes.

La carta que había enviado el Alcalde de Nuquí es demoledora. Nuquí está abandonado. Esta es la realidad del Pacífico. @IvanDuque@mindefensa no estamos en el país de las maravillas que nos cuentan, esto es lo qué pasa en la otra Colombia ¡reaccionen! pic.twitter.com/wSWU1ClgbH — Ronald Mayorga (@Rmayorga) October 30, 2020

Indepaz señala que Juana Perea era una reconocida lideresa ambientalista quien se oponía a la construcción del puerto de Tribugá.



A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Ambiente, lamentó el asesinato de la colombo-española “reconocida por su vocación de servicio hacia la comunidad de Nuquí y por su amor a nuestra biodiversidad”.

Lamentamos el asesinato de la lideresa colombo-española Juana Perea, reconocida por su vocación de servicio hacia la comunidad de Nuquí y por su amor a nuestra biodiversidad. Rechazamos contundentemente este hecho y extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. — Minambiente Colombia 🇨🇴 (@MinAmbienteCo) October 30, 2020

Juana se suma a la extensa lista de defensores del medio ambiente y el territorio asesinados en Colombia en los últimos años, lo cual llevó al país al deshonroso primer lugar como el país más peligroso del mundo para ejercer activismo ambiental.



Justamente esta semana agrupaciones ambientales y sociales, así como académicos y políticos, le han solicitado al Congreso dejar de dilatar el debate para ratificar el Acuerdo de Escazú, pacto internacional que busca, entre otros aspectos, brindar condiciones de seguridad para líderes y lideresas ambientales.



A pesar de que el presidente Iván Duque se comprometió a sacarlo adelante en medio de la Conversación Nacional surgida por las protestas de noviembre de 2019, la bancada de Gobierno, principalmente el Centro Democrático, se han negado a darle trámite a la ratificación de este Acuerdo para que entre en vigor, y lleva tres meses engavetado. Los gremios productivos también dieron concepto negativo para su implementación en el país.



En 2019 fueron asesinados 64 defensores del territorio en Colombia.