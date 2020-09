'Jorge 40' tiene 1456 investigaciones y 35 órdenes de captura pendientes en Colombia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ arribó a territorio colombiano este lunes, luego de permanecer preso durante 12 años en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico.



El ministro (e) de Justicia, Javier Sarmiento Olarte aseguró que 'Jorge 40' fue deportado al país tras las labores adelantadas por el gobierno colombiano en territorio estadounidense.



El funcionario dejó claro que el exparamilitar quedará a disposición de la justicia ordinaria, debido a que en 2015 fue expulsado de Justicia y Paz.

Puede leer: 'Jorge 40' llegó a Colombia deportado desde Estados Unidos

Para Sarmiento Olarte, ‘Jorge 40’ debe garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas, por lo que será necesario que una vez Migración Colombia verifique los antecedentes penales, sea privado de la libertad debido a que tiene más de 35 órdenes de captura, 40 medidas de aseguramiento y más de 1456 investigaciones penales.



Así las cosas, ‘Jorge 40’ estará en manos de la Fiscalía General debido a que, nunca compareció ante las audiencias que se realizaron en Justicia y Paz. A el exjefe paramilitar se le investigaba bajo esa jurisdicción por homicidios selectivos en el territorio nacional, mientras estuvo en el grupo ilegal.



El otrora exjefe paramilitar tiene condenas por homicidios selectivos, como el del profesor Alfredo Correa de Andréis, y por otros crímenes de los paramilitares del bloque Norte de las Auc, como desplazamientos, secuestros y masacres como la de El Salado (2000).



Además de eso, había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que con su equipo de abogados no descartará en seguir insistiendo por tal solicitud, debido a que, a su juicio, esa es la única forma en la que puede garantizar la verdad, reparación y no repetición en la que insistió el ministro de justicia encargado.



Días atrás, la Procuraduría precisó que ‘Jorge 40’ deberá responder ante la justicia ordinaria por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta su renuencia a colaborar en el esclarecimiento de la verdad.

A juicio del órgano de control, el aporte del exparamilitar contribuirá a resolver las preguntas que desde hace décadas se formulan las víctimas de esa organización ilegal al margen de la ley.