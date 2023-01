'Jorge 40' tendrá última audiencia para entrar a la JEP; será pública y transmitida por redes

Este jueves y viernes el excomandante del 'bloque Norte de las AUC', Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comparecerá ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una audiencia en la que tiene la última oportunidad de entrar a esa jurisdicción.



En esta audiencia, que se realizará de manera presencial en Ibagué, Tolima, ‘Jorge 40’ deberá aportar verdad plena y probar que estuvo incorporado a la Fuerza Pública para poner al grupo armado al servicio del Estado. La audiencia se hará de manera pública y se emitirá a través de las redes sociales de la JEP.



“Esto último no solo para efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros. Tovar también deberá demostrar su posible máxima responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las fuerzas armadas regulares, bajo la modalidad de liderazgo”, explicó la JEP por medio de un comunicado.



Sobre ‘Jorge 40’ la JEP explicó que revocó la decisión de primera instancia que rechazó su sometimiento en calidad de antiguo integrante y comandante paramilitar.



Esto, principalmente, porque si bien la Sala acertó en rechazar su postulación como antiguo paramilitar, dado que los miembros de esos grupos, por regla general, no tienen cabida en la JEP, no se ocupó de resolver si él podía someterse individual y excepcionalmente en una calidad distinta: la de posible sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública.



En este sentido Tovar Pupo tiene en esta una única oportunidad para hacer aportes a la verdad que justifiquen su sometimiento a la justicia transicional como supuesto sujeto funcional de la Fuerza Pública.