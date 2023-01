Marcelo Pecci: ocho meses después, así avanza el 'rompecabezas' para esclarecer el asesinato

Margareth Chacón fue la última pieza del rompecabezas que fue enviada a la cárcel por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Cartagena.



Ese día y luego de permanecer algunos días en La Heroica, Pecci y su esposa, Claudia Aguilera, se encontraban en la playa del hotel Decameron en Barú, cuando dos hombres que llegaron por mar en una lancha acuática se acercaron al fiscal, y le dispararon causándole la muerte.



Aunque en un principio los hechos parecían muy confusos, con el paso de los días las autoridades han logrado esclarecer gran parte de lo que pasó. ¿Qué se sabe?



Lea además: Presidente del Congreso pidió al Gobierno que presente las reformas que ha anunciado



Según el testimonio de Francisco Luis Correa, articulador criminal del hecho y quien se declaró inocente, Margareth Chacón se concertó con su esposo y cuñado, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, respectivamente, para planear y definir aspectos determinantes en la logística y financiación del crimen.



“Francisco Luis Correa recibe una llamada de celular de Ramón Emilio Pérez, él le dice que hay un trabajo para hacer y era matar a un fiscal paraguayo, que no era otro que Marcelo Pecci. (…) Este le ofrece la suma de $1.500 millones de pesos y adicionalmente unos 100 millones más por viáticos y unos 30 millones inicialmente para buscar a la gente para realizar el hecho entre el 10 y 11 de mayo”, expresó el fiscal del caso durante una de las audiencias que se han adelantado.



En este sentido, y durante la planeación del crimen, según la Fiscalía, estas tres personas sostuvieron varias reuniones en Medellín y Cartagena con los demás involucrados en el homicidio para proveerlos de insumos y ultimar detalles, para lo que usaron una camioneta gris que pertenece presuntamente a Margareth Chacón.



Este vehículo también habría sido usado como ‘caja fuerte’ para trasladar de una ciudad a otra el arma de fuego utilizada para perpetrar el homicidio y el dinero para cubrir los gastos del todo el entramado criminal.



Ya en Cartagena se conoció el rol de cada uno de los demás involucrados. Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, madre e hijo respectivamente, hicieron los seguimientos al fiscal Pecci y a su esposa, días y minutos antes del asesinato. Por diferentes medios informaron sobre todos sus movimientos y ubicación. Incluso, videos de cámara de seguridad los muestran en el mar indicando el punto exacto al que debían llegar los homicidas.



Lea también: "En un mes estaría abierta la vía Panamericana en Rosas, Cauca": Consejero para las Regiones



El día del crimen Wendre Still Scott junto a Gabriel Carlos Salinas se movilizaron a Playa Blanca, frente a isla Barú. El traslado lo hizo Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta en un vehículo particular.



En la playa, Wendre Still Scott y Gabriel Carlos Salinas pagaron por una moto acuática y se trasladaron a la playa en la que descansaba el fiscal paraguayo. El primero se acercó a la víctima y le propinó tres disparos y luego huyeron.

¿Cómo avanzan las judicializaciones?

Wendre Still Scott, presunto sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; y Eiverson Adrián Zabaleta, quien cumplió labores de transporte, fueron condenados el pasado 17 de junio de 2022 a 47 años de cárcel.



Por su parte Francisco Luis Correa y Margareth Chacón se declararon inocentes. El primero ya fue acusado formalmente por la Fiscalía.



Por último, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos se declararon culpables y en las próximas semanas se conocerá el monto de la condena que deberán pagar y Gabriel Carlos Salinas se encuentra detenido en Venezuela a la espera de que se decida lo que se va a hacer con él.



Lo que resta en la investigación es determinar quién pagó por este crimen desde el extranjero y por qué.