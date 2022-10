JEP cita nuevamente al general en retiro Luis Felipe Montoya por falsos positivos en Nariño

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), citó al general en retiro Luis Felipe Montoya, por hechos relacionados con falsos positivos ocurridos en el departamento de Nariño.



Por los hechos de falsos positivos ocurridos en Nariño en el periodo comprendido entre 1990 y 2016, el 6 de junio fue citado el general Montoya.



No obstante, el general en retiro solicitó reprogramación de la diligencia, por cuanto se encontraba revisando la información y aún no tenía abogado que lo representará.



Por ello, la JEP resolvió citar nuevamente al oficial para el 14 de octubre, de forma semipresencial, al considerarlo vital para aclarar los hechos ocurridos.



“A pesar de los múltiples llamamientos que se han realizado y las frecuentes inasistencias del compareciente, este despacho relator del Macrocaso No. 02 considera que es necesario insistir en escuchar a Luis Felipe Montoya Sánchez en versión voluntaria, para que este pueda ejercer su derecho de defensa, previo a la expedición de cualquier Auto de Determinación de Hechos y Conductas”, advierte la JEP.



Cabe recordar que la jurisdicción busca esclarecer los hechos criminales que sucedieron mientras Montoya ejerció como comandante del Grupo Mecanizado de Caballería No. 3 “General José María Cabal”, en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, cuando muertes de civiles habrían sido presentadas como supuestas bajas en combate.