Investigarán causas del accidente de helicóptero del Ejército en Guaviare

Alejandro Cabra Hernandez

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, dijo ayer que las causas del accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, de matrícula EJC 2176, que se encontraba en apoyo operacional en el Guaviare, aún son materia de investigación.



Sobre el hecho, que dejó once muertos y seis heridos, Navarro precisó en una entrevista que el helicóptero adelantaba el martes pasado una operación en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc en esta zona, al mando de alias Iván Mordisco.



“Después de una labor de inteligencia ubicamos la estructura en esta zona del país”, explicó, y añadió que aunque la hipótesis más fuerte es la de las fallas técnicas y humanas, no se descarta que el aparato haya sido derribado, por el tipo de operación en la que se encontraba.



“Sería aventurado hablar de alguna hipótesis, pero en este momento nada está descartado”, acotó el General.



El Comandante de las Fuerzas Militares informó que se detectó que el helicóptero no llegó a la base en Mitú y de ahí fue que se activó la búsqueda de inmediato, porque así se hace por protocolo militar.



“Hay unos protocolos en medio de una operación militar y es que no se comunican por los radios para evitar ser detectados. Entonces una vez se llega a la base se reporta, pero esa aeronave nunca llegó y se inició su búsqueda y por eso se ubica con prontitud”, afirmó.



Entre tanto, ayer en la tarde, el comando del Ejército Nacional anunció que hallaron los cuerpos de los dos uniformados que estaban desaparecidos desde el martes tras el accidente del helicóptero Black Hawk, y que ascendió a once las víctimas mortales.



“De manera inmediata se procederá con su traslado al municipio de Mitú, donde se encuentran los cuerpos de sus compañeros”, señaló el Ejército y añadió que están en proceso las coordinaciones para el traslado de los soldados a Bogotá, donde se continuarán los protocolos de Medicina Legal.



La Institución castrense agradeció el apoyo de los buzos de la Armada Nacional para completar esta búsqueda, junto con el equipo de rescate de la Aviación del Ejército. (El helicóptero cayó a un río).



“Este comando lamenta profundamente la muerte de nuestro personal en cumplimiento de la misión constitucional y envía un respetuoso mensaje de condolencia a los familiares, amigos y compañeros, elevando plegarias al Todopoderoso para que les dé fortaleza en este difícil momento”, puntualizaron en el comunicado.



El general Eduardo Zapataeiro, comandante del Ejército, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la muerte de los once soldados de la tripulación.



“Nuestros once héroes que el Todopoderoso recibe en el reino de los cielos, valientes hombres que entregaron todo por Colombia. Su sacrificio, nos obliga a continuar trabajando con honor por su memoria. #HéroesPorSiempre #qepd”, escribió.

Los heridos, en recuperación

El Hospital Militar Central anunció que los seis heridos del accidente se encuentran estables y en recuperación.



El informe militar da cuenta que los diagnósticos atendidos en la Institución son el mayor Ferney Prieto, con trauma de tejidos blandos y trauma craneoencefálico leve; el teniente Juan Jiménez, con trauma cerrado de tórax manejado con toracostomía, y el soldado Jhon Baena, con trauma cerrado de tórax y traumatismo craneoencefálico leve. Los soldados Wilmar Guerra Gutiérrez, Boris Alexander Noble Rojas, Randy José Guerra Morales tuvieron trauma de tejidos blandos.