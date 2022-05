¡Insólito! Roban a hombre dos veces en menos de cinco minutos en el centro de Cali

Un hombre que laboraba en el centro de Cali contó a Noticias Caracol este miércoles que delincuentes lo robaron dos veces en menos de cinco minutos.



Armando Mejía, la víctima, aseguró que en el primer robo se encontraba al frente del sitio donde trabaja, esperando que lo abrieran, cuando fue interceptado por dos delincuentes que se transportaban en una moto, quienes le arrebataron su celular.



Minutos después y en el mismo lugar, se registró el segundo atraco, en el que sujetos lo abordaron y le quitaron su billetera, a pesar de que intentó decirles que ya había sido robado.



"Les estaba tratando de contar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso. Como aún tenía la billetera en el bolsillo pues miraron eso, entonces me cogieron la billetera también", contó Armando Mejía.



Ante este hecho, la Policía Metropolitana de Cali manifestó que ya se encuentran tras el rastro de los delincuentes.