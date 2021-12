Imputan cargos a oficiales de la Policía de Cali por homicidios durante el paro nacional

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali; al teniente Néstor Mantilla, comandante del grupo GOES; y al patrullero de la Policía Wilson Orlando Esparragoza, por la muerte de varios jóvenes durante las protestas sociales que se adelantaron en la ciudad de Cali en 2021.



El ente acusador indicó que cada uno de los procesados tendría niveles de participación distintos en las muertes. En el caso del patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho, de acuerdo con el material de prueba y la evidencia técnica obtenida, sería el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021.



"El funcionario estaba adscrito al mencionado CAI y, al parecer, accionó de manera desproporcionada su arma de dotación contra los manifestantes, hiriendo mortalmente a uno de ellos. En ese sentido, fue imputado por el delito de homicidio agravado", indicó la Fiscalía.



Por su parte, el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalías, fue imputado, según la Fiscalía, pues en su condición de comandante del Grupo de Operaciones Especiales GOES, estaba a cargo de un componente de uniformados que, supuestamente, disparó indiscriminadamente contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes.



El primero, sucedió el 30 de abril, en el barrio El Diamante. Allí, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. El segundo, se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo. Este hecho dejó tres muertos y dos heridos.



"En los dos casos hay evidencia de que las víctimas, al parecer, murieron por proyectiles disparados por los integrantes del GOES. Para la Fiscalía, el teniente Mancilla Gonzalías habría fallado en el deber constitucional y legal de proteger a la población civil, garantizar la vida y controlar las actuaciones de los hombres a su cargo", indicó el fiscal en la audiencia.



Por lo anterior, fue imputado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.



Para finalizar, en el caso del Coronel Edgar Vega Gómez, según la Fiscalía, los elementos probatorios indican que, como comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, era el jefe de servicio y el encargado de orientar las acciones de sus subalternos para restablecer el orden, los días en los que se presentaron los eventos en los que estarían involucrados algunos integrantes del GOES y por los que es procesado el teniente Mancilla Gonzalías.



De esta manera, según el ente acusador, hay indicios de que el coronel Vega Gómez, presuntamente, desatendió su posición de garante y no actuó para evitar el fatal desenlace de cinco personas y las graves lesiones ocasionadas a otras cinco.