Hasta $200 millones de recompensa por información sobre desaparición de policía en Cali

Valentina Rosero Moreno

La Policía, junto con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, están ofreciendo una recompensa de hasta $200 millones por información que permita esclarecer los hechos en medio de los cuales desapareció el patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez.



Según mencionó el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, quien reportó como desaparecido al uniformado este viernes, el último contacto con el patrullero se sostuvo en la noche del jueves cuando se encontraba en el sector del Paso del Comercio, en el nororiente de Cali.



El general Vargas indicó, además, que la motocicleta de Rincón fue encontrada incinerada en esa misma zona de la capital del Valle del Cauca.



Tras la desaparición de nuestro uniformado en la ciudad de #Cali, un grupo especial de investigación está al frente del caso. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita el esclarecimiento de este hecho. @PoliciaCali https://t.co/BTZnuMS0Ar pic.twitter.com/CBaDhC2Qbn — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 4, 2021



Sobre este hecho, la Policía Metropolitana de Cali informó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar que sucedió con el patrullero, que lleva aproximadamente nueve años en la Institución.



De acuerdo con lo detallado por la Policía, un grupo especial de investigación está encargado del caso del patrullero, que es integrante del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes.



Entre tanto, el comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León, comentó que hasta ahora se sabe que el uniformado estaba en su turno de descanso cuando se tuvo contacto con él por última vez.



"El patrullero, perteneciente a la Estación de Policía de Jamundí, salió a su descanso el jueves en la mañana y, según la información que hemos recogido, el policía estuvo en las horas de la noche en el sector del Paso del Comercio. No sabemos el paradero de él", dijo el Comandante.



Asimismo, precisó que "tenemos un grupo de socorristas porque la información nos indica que el uniformado estaría por los lados del Río Cauca, allá tenemos personal verificando si encontramos al policía vivo, o desafortunadamente muerto, pero estamos en esa labor".



"Si encontramos a nuestro policía muerto sería una barbarie contra él, tenemos pruebas, muy fuertes, de que el uniformado habría sido asesinado, pero no podemos corroborar esa información hasta que no tengamos su cuerpo", precisó el General.