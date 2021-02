Hallan cuerpo que correspondería al de joven peruano lanzado de un puente

Natalia Moreno Quintero

La Policía de Medellín informó en la tarde de este sábado que unos restos óseos hallados bajo un puente vehicular en zona rural de Mercaderes, en el departamento del Cauca, corresponderían al joven peruano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, reportado como desaparecido por su familia.



Es preciso recordar que este joven sería el mismo que fue lanzado de un puente, como se aprecia en un video que se viralizó a través de la red social TikTok, pues al ver el video una de sus hermanas identificó su voz, rostro y la ropa que vestía.



El brigadier general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó que "en el departamento de Cauca, más exactamente en el corregimiento Las Mojarras, del municipio de Mercaderes, en el fondo de un puente vehicular son hallados unos restos óseos que coinciden con las características del joven peruano en los videos que circulan por las redes sociales".



"En coordinación con la Fiscalía General de la Nación nos encontramos extrayendo el cuerpo para llevarlo a Medicina Legal y establecer la identidad plena de esta persona. Estamos en el proceso de investigación para dar con la ubicación de los posibles responsables de estos hechos", añadió.

En el videoclip de menos de un minuto de duración el joven está acompañado de dos personas que indagan por su lugar de procedencia. Tras responder en un par de ocasiones que es originario de Huánuco, Perú, uno de los sujetos toma al joven por las extremidades y lo lanza al abismo.



Según comentó Janet Cántaro Tolentino, hermana del joven de 19 años, Silvano había viajado a Medellín el 25 de enero pues un hombre que se hacía llamar 'Andrés' le habría propuesto un negocio de compra de mercancía.



"En el transcurso del viaje estábamos en constante comunicación, con fotos y videos. Hace una semana atrás me llamó diciendo que su amigo le había dejado solo, allá en Medellín, prácticamente sin nada, sin sus cosas", dijo la mujer al diario El Comercio, de Perú.



El joven se comunicó el 10 de febrero y manifestó que su amigo lo había dejado sin nada, por lo que necesitaba apoyo para regresar a su país. Su hermana le indicó que al día siguiente le depositaría dinero en su cuenta bancaria, pero no volvió a comunicarse.



"Mi hermano era un joven alegre y humilde, no tiene ningún antecedente. Él nos apoyaba económicamente. Desde pequeño tenía creencias religiosas y toda su familia lo va a recordar como un joven bien alegre y respetuoso. Pedimos que se haga justicia", expresó otra hermana en entrevista con el medio de comunicación peruano.