Fiscalía investiga presuntas irregularidades en demandas de las OPA por Nutresa

A pesar de que la OPA que lanzó IHC por Nutresa se declaró desierta, la polémica por la decisión de Grupo Sura de no vender tiene un nuevo capítulo judicial.



Tanto Sura como Cementos Argos presentaron demandas civiles contra la decisión de la Junta Directiva de vender su participación en Nutresa a IHC, cuestionando la legalidad del órgano. Esto, porque cuatro de los siete integrantes (los designados por el GEA) habían presentado su renuncia, con lo que los demandantes interpretaron que no había quorum para tomar una decisión.



Mientras esos procesos surten su trámite, la Fiscalía General de la Nación recibió dos denuncias penales que apuntan a presuntas irregularidades en los procedimientos civiles. Puntualmente, en el reparto, porque las dos demandas cayeron al mismo juzgado; los autos admisorios y la adopción de medidas cautelares, que se habrían dado de manera casi simultánea y en tiempo récord.



Vale recordar que las medidas cautelares fueron el argumento jurídico que esgrimió la administración de Grupo Sura, en cabeza de Gonzalo Pérez, para no acatar la orden que emitió la Junta de vender la participación en la multilatina de alimentos.



"Se ordena a toda persona que obre como representante legal de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. que se abstenga de ejecutar órdenes o instrucciones que supuestamente provengan de la Junta Directiva de la sociedad, cuando aquellas hayan sido adoptadas con la participación y el voto de un número inferior a cuatro miembros", dice en el documento.



Como los hechos denunciados podrían configurar un episodio de corrupción judicial, el ente acusador delegó a un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra la Corrupción para que la investigación avance de manera ágil.