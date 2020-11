Erika Mantilla

Fiscalía emite orden de captura contra once disidentes de las Farc por crímenes de excombatientes

La Fiscalía General emitió orden de captura contra once de los principales comandantes de la disidencia de las Farc, como presuntos autores determinadores de los homicidios de catorce desmovilizados de esa guerrilla.



Se trata de Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte; Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco; Euclides España Caicedo, alias Jonier; y Ebimelec Eregua Torres, alias Alonso 45.



También ordenaron la captura del comandante militar de este grupo GAO, Luis Fernando Marulanda Ríos, alias Giovanni; los comandantes de comisión; Yeison Alexis Ojeda Gilón, alias Danilo, Héctor Rendón Monroy, alias Macury y Moisés Guevara, alias Cachetes; además, los integrantes Deiver Prada Gómez alias Morocho, Alexander Ordoñez Mancilla. alias Chapul y Paola Andrea Leguizamo Paredes, alias Mabel.



En total, las medidas adoptadas por el equipo regional Putumayo – Caquetá, de la Unidad Especial de Investigación de Fiscalía, incluyen cuatro principales cabecillas, un comandante militar, tres comandantes de comisión y tres integrantes del grupo ilegal por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, porte ilegal de armas de uso privativo y amenazas.



“Estos sujetos están involucrados con homicidios, desplazamientos y amenazas de excombatientes de las Farc en varias regiones del país. Sus delitos no quedarán impunes; estas acciones criminales, como lo hemos dicho, no frenarán el proceso de reincorporación de quienes han dado su paso a la legalidad”, comentó el consejero Presidencial para la Estabilización y la Estabilización, Emilio Archila.



El avance en las investigaciones contribuye a esclarecer 14 homicidios; 1 tentativa de homicidio; 3 desplazamientos; 2 amenazas; y 1 reclutamiento de antiguos miembros de las Farc, cometidos en Putumayo (14), Caquetá (5) y Cauca (2) entre abril de 2018 hasta marzo de 2020.

Lea además: Denuncian desplazamiento forzado masivo en Argelia, Cauca, por amenazas del ELN