Andrés Camilo Osorio

La Fiscalía General confirmó que Rodrigo Londoño Echeverry y el senador Julián Gallo Cubillos (conocido como Carlos Antonio Lozada) serán llamados a rendir declaración jurada, sobre los señalamientos que hicieron durante el fin de semana pasado, adjudicándose el asesinato de líder político Álvaro Gómez Hurtado.



"En cumplimiento del deber constitucional de investigar delitos, la Fiscalía General, continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado", dijo el ente acusador en un comunicado de dos puntos.

La Fiscalía aseguró que tales actuaciones se registrarán en el marco de la investigación en la que pretenden garantizar la consecución de la verdad respecto de los hechos ocurridos en la década de los 90.



La Fiscalía se mueve en el proceso luego de que, a través de un comunicado, ocho dirigentes de las Farc, incluido el excomandante de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, confirmaron su responsabilidad sobre el homicidio del diligente político.



"Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro y dividirla en amigos y enemigos", señalaron en el comunicado.



La comunicación que fue conocida por la Jurisdicción Especial para la Paz está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesus Toncel, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Los exjefes de las Farc afirmaron que, ante la JEP, van a explicar por qué Gómez Hurtado era considerado por esa organización como un "objetivo militar y un enemigo de clase" que representaba a quienes les habían declarado la guerra. También prometieron explicar por qué decidieron callar todos estos años.



"No pretendemos escudar nuestra responsabilidad en la larga confrontación armada o atribuir la decisión a quienes hoy no nos acompañan. Queremos que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad, sin intermediarios ni interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena", agregaron.