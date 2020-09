Fiscal General no se declaró impedido en el caso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez

Erika Mantilla

El fiscal general, Francisco Barbosa, no se declarará impedido en el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, como lo solicitó el abogado del senador Iván Cepeda, quien en una recusación también pedía que la medida incluyera a la vicefiscal Martha Mancera.



La defensa de Cepeda asegura que a los fiscales les une una relación de amistad con el expresidente, que hace que estén impedidos para seguir el proceso.



En el texto con el que responde a la Corte Suprema de Justicia, Barbosa, sostiene que "no existe vínculo alguno entre los funcionarios recusados y el señor Álvaro Uribe Vélez (...) Los argumentos y situaciones que expuso el abogado de Iván Cepeda no pasan de ser conjeturas y descalificaciones personales sin ningún fundamento jurídico, que se soportan en un punto de partida irrazonable: que el Fiscal General de la Nación y/o sus delegados sufrirán presiones externas indebidas y que actuarán de conformidad con ellas, más no en derecho y de acuerdo con los hechos debidamente probados".



En otro aparte, se señala al alto tribunal que “carece de sustento la afirmación según la cual, el fiscal Barbosa no ha demostrado actuar con independencia respecto del presidente de la República (…) ni sus allegados porque el Presidente de la República no es el procesado en esta investigación".



También consideran "irrazonable el argumento para recusar a la Vicefiscal General de la Nación y a “los fiscales delegados” porque el planteamiento en contra de la señora Vicefiscal se basó en el hecho de que se encuentra vinculada a la entidad en un cargo de libre nombramiento y remoción. Esto es falso y desconoce que la doctora Martha Janeth Mancera es una fiscal de carrera, con más de 27 años de experiencia en la institución y que goza de estabilidad laboral en la entidad”.

