Fiscal Barbosa pidió al Gobierno no tramitar la ley de sometimiento con mensaje de urgencia

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó duras críticas al proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales, el cual fue presentado por el Gobierno Nacional este miércoles en el Congreso de la República.



El jefe del ente investigador resaltó una preocupación sobre la posibilidad que se ha venido planteando de un mensaje de urgencia al proyecto de Ley de Sometimiento y el mensaje de urgencia al proyecto de humanización.



“Las denuncias que he hecho al país son muy graves, especialmente en el de humanización, cuando advertí la existencia de un artículo que beneficiaba o legalizaba el narcotráfico en Colombia”, señaló el fiscal luego de una reunión con la bancada de Cambio Radical.



Sobre el proyecto que presentó el Gobierno Nacional este miércoles al Congreso, también mostró “preocupación” y “alarma” que muchas de las objeciones y observaciones que hizo la Fiscalía no fueron recogidas en el proyecto.



“Por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia, es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, recalcó Barbosa.



El funcionario explicó que una cosa es el sometimiento a la justicia en justicia retributiva y otra cosa el proceso de Justicia Transicional, por lo que “no se le pueden dar unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia, tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana, por la distinción de procesos”.



El fiscal Barbosa resaltó que los debates de fondo sobre estos proyectos los va a dar en el Congreso de la República, pero le solicitó al Gobierno que “reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertirlos en debates rápidos, porque este país requiere una discusión democrática”.