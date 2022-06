El brigadier Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que la estructura Jaime Martínez, al parecer, estaría detrás del atentado contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, registrado en la noche de este miércoles.



Las autoridades informaron que el ataque se registró pasadas las 7:00 de la noche, cuando desde una camioneta en movimiento, lanzaron un artefacto explosivo contra la subestación.

En la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, municipio de Jamundí. El hecho no dejó uniformados lesionados. Sin embargo, sí se reportaron daños estructurales.



📽 Policía de Cali pic.twitter.com/Jgp7DYL1PQ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 9, 2022



Al respecto, el Comandante de la Policía indicó que por ahora no se conoce si se utilizó una granada u otro artefacto explosivo para este atentado. No obstante, los técnicos están adelantando los respectivos estudios.



Sobre los presuntos responsables del hecho terrorista, el Brigadier señaló: “la Jaime Martínez tiene incidencia en este sector, creemos que fueron ellos los que ocasionaron el hecho, pero ya la investigación nos dará los resultados”.



Es clave recordar que la columna Jaime Martínez es una disidencia de las Farc que opera en el norte del Cauca y el sur del departamento del Valle.



Aunque este ataque no dejó uniformados lesionados, la explosión sí produjo la muerte de una mascota que vivía en Los Robles. El Comandante manifestó que “hay muchos animalitos que viven en las estaciones de Policía y desafortunadamente con la onda explosiva se afectó este canino”. Además, se reportaron daños estructurales en ventanas y vidrios.

El día de ayer en la subestación Los Robles en Jamundí, lanzaron un artefacto explosivo en las instalaciones policiales, donde no tuvimos uniformados lesionados pero lamentablemente si resultó una canina lesionada que permanecía junto a los uniformados en la estación. pic.twitter.com/JG1dThee2m — Brigadier General Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) June 9, 2022



De otro lado, el Brigadier anunció una articulación con las Fuerzas Militares para prevenir que este tipo de ataques ocurran. “Con el Ejercito venimos haciendo unos trabajos sobre el área para poder tener el control y que no se vuelvan a presentar un hecho de terrorismo como el de anoche”, puntualizó.



Por último, el uniformado hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten movimientos sospechosos y, así, evitar esta clase de atentados.