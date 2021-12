Epa Colombia pide a la Corte Suprema que se revoque su condena por terrorismo 

La defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en el que pide revocar la condena que en segunda instancia dictó el Tribunal Superior de Bogotá en la que la condenó a cinco años de prisión por vandalizar una estación de Transmilenio en noviembre de 2019.



Barrera fue condenada en agosto a cinco años de prisión, a pagar una multa de 492,247 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2019 y a suspender su oficio como influencer o Youtuber, por el mismo periodo de la condena.



En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá la condenó a 46.2 meses de prisión por los delitos en daño en bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público.



Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal ratificó ese fallo y también la condenó por el delito de instigación para delinquir con fines de terrorismo y le aumentó la pena a 63 meses de prisión.

Por lo anterior, su abogado, Omar Ocampo, le explicó a la Corte que Barrera aceptó los cargos sin asesoría jurídica y que tanto la Fiscalía como la justicia, se equivocaron al culparla de un delito como terrorismo.



“Se puede colegir que Daneidy Barrera Rojas si bien manifestó estar asesorada y conocer los delitos y las consecuencias de la aceptación de cargos no tuvo asesoría alguna por parte de su defensor, ni advertencia por parte del Fiscal o de los señores jueces de que al aceptar los cargos e independientemente de la pena su destino sería una prisión colombiana”, dijo la defensa.



“No se verifica en el presente caso cómo la conducta de Daneidy Barrera Rojas generó zozobra y temor en la población, ya que indiscutiblemente lo que el video demuestra es que el actuar delictivo estaba dirigido a causar daño a los bienes del Estado, conseguir “likes” en sus redes sociales monetizadas y sumarse a la protesta que de manera reprochable arremetió contra la estructura de Transmilenio. Esto no es, ni ha sido una incitación a cometer actos terroristas”, se lee en el escrito.

Y agrega que, “no nos llamemos a engaños, si bien el desconocimiento de la ley no es excusa, es evidente que Daneidy al tomar esa decisión de aceptar la imputación de manera unilateral no tuvo a su disposición todos los elementos necesarios para que ese acto se considere libre, consciente y voluntario, todo producto del silencio de su defensora en este trascendental punto que nada más ni nada menos le imponía una segura sentencia tras las rejas”.



En la petición puntual del abogado se solicita: “Revocar la sentencia de segunda instancia en cuanto a la conducta de instigación a delinquir con fines de terrorismo y se expida el fallo de reemplazo donde se absuelva a Daneidy Barrera Rojas de dicho cargo, indebidamente imputado".



La Corte Suprema de Justicia deberá decidir en los próximos días si acepta revisar o no la condena contra ‘Epa Colombia’.