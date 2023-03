Enilce López, alias 'La Gata', quedó en libertad condicional

Luego de la solicitud de la jueza sexta de ejecución de penas, el Inpec confirmó la libertad condicional de la polémica exempresaria del chance Enilce López.



Cabe recordar que esta solicitud de libertad se había realizado el pasado 27 de febrero, al asegurar que López Romero tiene graves enfermedades que le afectan su calidad de vida.



Sin embargo, el Inpec expresó que no podía quedar en libertad, ya que tenía un caso pendiente por homicidio y que no había resolución al proceso.



Lea aquí: Emergencia en San Nicolás: presos se fugaron del centro de detención transitorio



En esta segunda solicitud, la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Teran, aseguró que el caso pendiente por homicidio, un juzgado especializado remitió el caso a la JEP en 2018, pero que este se encuentra suspendido hasta resolver si se acepta o no el sometimiento de Enilce López en la jurisdicción.



“Se ordena al Inpec suspender la ejecución de la pena y retirar el custodio que se encuentra en el lugar de domicilio de Enilce del Rosario López Romero”, solicita la orden emitida por la jueza y que el Inpec acaba de ordenar cumplimiento.



Finalmente, asegura el auto conocido por este medio, y que fue firmado por la jueza, que “solo se concedió la suspensión del proceso de alias ‘la gata’, pero que aún no se pierde la competencia del caso, porque no se ha dado libertad por pena cumplida o se ha decretado la extinción de la sanción penal”.