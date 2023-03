Encontraron caneca con 130 botellas de licor que tenían como destino la cárcel La Picota

El Instituto Nacional y Penitenciario (INPEC) confirmó el hallazgo de una caneca con más de 130 botellas de licor que se pretendía al interior de la cárcel ‘La Picota’.

Según el director del Instituto, coronel Daniel Gutiérrez, la caneca metálica azul estaba rotulada como si contuviera 55 galones de refrigerante.



“En efecto, en esta ocasión se pudo detectar el ingreso de este cargamento de licor camuflado de una manera muy especial en una caneca de 55 galones que a la vista no podía ser detectado”, expresó.



En su interior, se encontraron 68 botellas de Whisky Master, 47 cervezas en lata Corona, 10 botellas Tequila, 3 botellas Whisky Jack Daniel’s, 2 botellas de Vodka Absolut y 2 botellas de Whisky Old Parr.



“Hemos detectado que los internos planean y tecnifican nuevas modalidades para el ingreso de elementos prohibidos y elementos no permitidos para no ser detectados”, expresó el coronel Gutiérrez.



Aún no se ha revelado quiénes son los internos responsables de intentar entrar este cargamento a La Picota.