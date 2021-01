angela marcela alvarez

El municipio de Palmira cerró el 2020 con una reducción en el de 12.4% en el número de homicidios, 16 casos menos que el año inmediatamente anterior.



Es decir que mientras en el 2019 se registraron 129 muertes violentas durante el 2020 la cifra fue de 113.



Asimismo, hubo una disminución en la tasa por cada cien mil habitantes, pues mientras en el 2019 esta alcanzó 41.3%, en el 2020 fue del 31.9%.

Según Álvaro Arenas, secretario de Seguridad de la ciudad, a nivel internacional esta es la tasa tenida en cuenta para analizar el índice en materia de muertes violentas.



En los últimos siete años, agregó, Palmira ha sido señalada como una de las ciudades más violentas del mundo, debido a su elevada tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.



Para Arenas, otro dato importante es que el índice de esclarecimiento que también tuvo una notable mejoría considerando que por cada cien homicidios se produjeron cuatro capturas. La tasa en este tema pasó de 31% en el 2019 a 37.1% el año pasado.



“Logramos mejorar en seis puntos esa tasa, lo que realmente es de destacar porque indica que todo el tema de investigación judicial, manejo de evidencias, operaciones, etcétera, dieron resultados”, aseguró el funcionario.



En cuanto a las víctimas, precisó que, del total de muertes presentadas en el 2020, 105 fueron hombres (93%) y ocho mujeres (7%).

Sin embargo, no hubo un solo caso de feminicidio, mientras en el 2019 se conocieron cinco casos.



Participación por edades de las víctimas

La población de 15 a 29 años sigue teniendo la mayor participación en el número de homicidios de la ciudad.



No obstante, indicó Arenas, en el 2020 se presentó una reducción del 21.5% pues se presentaron catorce casos menos. Mientras en el 2019 hubo 65, en el 2020 se reportaron 51.



De otro lado, entre 15 a 45 años la participación fue del 92%.



“Tenemos que anotar que el 50% de las personas víctimas de homicidios tenían anotaciones judiciales. Por ello, no descartamos que su muerte estuviera relacionada con ajustes de cuentas, retaliaciones, microtráfico o situaciones especiales con temas de microtráfico”, manifestó el Secretario de Seguridad.



Respecto a las riñas, confirmó que se presentaron 13 casos (18.8%), situación que tiene que ver con un tema de intolerancia social.



Entre tanto, en los homicidios por hurto a personas hubo una disminución de siete casos durante el 2020 cuando se presentaron seis casos con respecto al 2019 en el que hubo 13. Lo anterior representó una reducción del 53% en este delito.



Arenas también explicó que la madrugada del lunes, el domingo y los jueves, son los días con mayor incidencia en materia de homicidios, que se cometen con mayor frecuencia entre las 3:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, horario en el que se registró casi el 60% de las muertes violentas en el municipio.



Los sectores más afectados por este delito fueron la comuna 7 que pasó de 19 a 20 casos. Igualmente, la comuna 1 que no registró variaciones con 20 casos en el 2019 y el 2020.



Sin embargo, algunos sectores rurales como Ciudad del Campo, La Dolores y Rozo tuvieron la mayor afectación con un aumento del 50% en el 2020.



De igual forma, la comuna 10 pasó de cinco a nueve homicidios, al tiempo que la comuna 12 de la que hacen parte Rozo, La Pampa y Amaime, tuvieron el mismo incremento de cinco a nueve muertes violentas.



Lea también: Capturan a alias 'El Mono', presunto responsable de la masacre de Llano Verde



“El corregimiento de Amaime nos dio muchos dolores de cabeza el año pasado por los enfrentamientos entre pandillas de Amaime y El Placer”, explicó Arenas.



Por esa razón, este año serán priorizados La Dolores, en la comuna 10, pero también la comuna 12.



Aseguró que respecto a la comuna 5, de la que hace parte el barrio San Pedro, donde se registró el homicidio múltiple en el que perdieron la vida tres personas y por lo menos cinco resultaron heridas, sino hubiese tenido este hecho habría presentado una reducción del 25% en los homicidios.



“A nivel del Valle ocupamos el primer lugar en reducción de homicidios. Hubo otras ciudades del país con similar número de población a la de Palmira donde el año pasado se incrementaron las muertes violentas, entonces creo que tenemos que resaltarlo”, subrayó.



Lesiones personales

El funcionario anotó que también una reducción del 27% en el número de casos por lesiones personales que pasó de 937 casos en el 2019 a 685 en el 2020, es decir, 254 casos menos.



Hurto en todas sus modalidades

El hurto en Palmira a excepción del hurto a automotores que tuvo un incremento, presentó también disminución.



El hurto a personas bajó un 32%, a residencias un 21%, comercio, 18% y a motocicletas un 30%.



Sin embargo, el hurto a vehículos se incrementó un 8% con tres casos más comparados con el 2019.



Solo en el mes de diciembre hubo cinco vehículos hurtados bajo la modalidad de halados.



Es así como mientras en el 2019 se conocieron 37 casos en el 2020 la cifra fue de 40.



En lo que tiene que ver con resultados operativos, hubo 1347 capturas, 71 de las cuales relacionadas con el tema de homicidio; 108 por porte ilegal de armas, 105 vehículos recuperados (92 motocicletas y 13 automóviles) y se incautaron 130 armas de fuego (101 ilegales y 29 legales).



Asimismo, durante el 2020 se adelantaron nueve operaciones contra estructuras delincuenciales involucradas en delitos como estupefacientes, homicidios, lavado de activos, microextorsión y hurto al comercio.



Para este año se han programado 13 operaciones a nivel de todos los delitos de impacto en el municipio.



“Tenemos que trabajar duro este año el hurto a comercio y hemos diseñado la estrategia de prevención social de violencia, Pazos, ‘Paz y Oportunidades’, que apunta a la disminución de las muertes violentas de jóvenes en la ciudad”, reveló.



A través de esta estrategia y con la participación de diez Secretarías de la Alcaldía se busca llevar atención integral focalizada a algunos sectores, en todas las comunas del municipio.