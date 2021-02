Juan Felipe Delgado Rodriguez

En 92 barrios de Cali no se registraron homicidios en 2020

Durante el 2020, según un informe del Observatorio de Seguridad, en 92 barrios de Cali no se presentaron homicidios. Esto representa el 27,5% de los barrios que conforman la capital del Valle, y que de acuerdo con el estudio son 335.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, explicó que esto se debió a “la oferta de seguridad en dichos sectores, y que la estrategia se podría expandir a otros barrios, hasta lograr una ciudad tranquila”.



Rojas también dijo que “este resultado significativo, de los 92 barrios con cero muertes violentas, fue debido a que las comunidades tienen una buena organización comunitaria, una buena relación entre vecinos, hay comunicación asertiva con la Policía y hay buena coordinación institucional”.

“Quisiéramos que, en algún momento de la vida, en nuestra ciudad ninguna comuna, ningún barrio, tuviesen siquiera una manifestación de violencia homicida, como la hemos tenido en décadas anteriores”, acotó el funcionario.



Las comunas menos violentas fueron, según el Observatorio de Seguridad: la 1, 3, 7, 17, 18, 19 y 22. Y algunos de los barrios que aportaron esta cifra significativa fueron: en el norte Menga, La Campiña, Los Andes, Versalles, Centenario, La Base; en el oeste están El Peñón y San Antonio; en el sur se encuentran La Selva, Camino Real, Limonar, El Refugio, Ciudad Capri, Nápoles, Unicentro, Ciudad Campestre, Río Lili, Ciudad Jardín y otros barrios más centrales como: Primitivo, El Prado, Omar Torrijos, la Gran Colombia, La Esperanza, Panamericano y Nueva Tequendama.



Cabe recordar que Cali cerró el 2020 con 1078 homicidios, convirtiéndose en el año con el menor número de asesinatos y también con la tasa de muertes violentas más baja, desde hace 28 años.

La estrategia para este 2021

El Secretario de Seguridad afirmó que tras conocer este informe del Observatorio se está aplicando una estrategia este 2021, que consiste en un seguimiento barrio a barrio de la dinámica de violencia, para encontrar las múltiples causas del delito del homicidio y demás en toda la capital del Valle.



“Los 92 barrios con indicador de cero homicidios son el impulso suficiente también para aumentar de manera sustancial los programas sociales de ocupación del tiempo libre para los jóvenes. De esta manera se pueden presentar mejoras en el comportamiento y organización de protección de la vida”, declaró el secretario Rojas.

Estos barrios, en su mayoría ya establecidos con más de 30 años en la ciudad, han desarrollado con el tiempo un importante diseño urbano en pro de la buena organización comunitaria y la conexión óptima entre la comunidad y las autoridades, factores que inciden notablemente con resultados de esta naturaleza, destacó el estudio.

“Hemos ido ganando terreno y lo seguiremos haciendo durante el periodo del 2021 con las nuevas decisiones que estamos tomando en materia tecnológica e intervención focalizada. Todo esto, con el fin de atender los diversos delitos que se presenten en la ciudad”, agregó el funcionario.

“El confinamiento ayudó”

Javier Onofre Carranza, analista en seguridad, consideró que “el desempeño de muchos barrios de Cali, en general, se vio limitado debido a las condiciones de confinamiento del año pasado. Las dificultades de desplazamiento de todos los campos laborales formales e informales, sumado a los toques de queda y las restricciones de seguridad, fueron factores cruciales para frenar las estructuras delincuenciales”.



Para este 2021, expresó el experto, será vital “la cooperación social, esa es la clave del desarrollo a la que se puede optar en nuestra ciudad. Las cifras del año pasado se pueden mejorar para este 2021 si se logra intervenir algunos hogares, donde persiste la violencia intrafamiliar, y los parques, donde hay otras dinámicas como el microtráfico que puede desencadenar en otros delitos. También hay que promocionar la cohesión entre los actores que habitan en las comunidades más difíciles”, manifestó Onofre.



Por su parte, Adalberto Sánchez, director del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, dijo que “Cali tiene unas zonas que las llamaremos ‘calientes’ y donde generalmente se presentan la mayor cantidad de eventos. Estos puntos se ubican en zonas de alta vulnerabilidad socioeconómica donde el delito del homicidio está muy marcado por diferentes situaciones. Pero también hay comunas como la 17 y 19 que tienen un comportamiento complejo en la mortalidad con respecto a otras. Ahí hay casos de asesinatos por actos relacionados con el hurto, ya que hay mejor desarrollo económico”.



“Entre los factores que influyen para que no se presenten homicidios en ciertos barrios está la intervención directa de las autoridades, la distribución social en dichos sectores, que no son de uso residencial, sino comercial, y esto hace que los riesgos sean menor y que en horas de la noche no haya mucha habitabilidad”, concluyó Sánchez.



Algunos barrios

Olaya Herrera, Chipichape, Marco Fidel Suárez, Santa Mónica, Fátima Manzanares, Juanambú, Centenario, Normandía, Santa Rita, Santa Teresita, La Merced, Las Américas, Los Libertadores, Primitivo Crespo, Sindical, El Recuerdo, Rodrigo Lara Bonilla, Olímpico, El Lido, La Selva Urbanización Militar, Cañaveralejo - Guadalupe, La Hacienda, Caldas, Los Farallones, Ciudadela Pasoancho, Mayapán - Las Vegas, Meléndez, Club Campestre, Rafael Uribe Uribe, el Remanso, Yira Castro, Ciudad Universitaria, entre otros barrios.

Los estratos de los 92 barrios son: 2% del estrato 1; 13% del estrato 2; 39% estrato 3, 9% estrato 4; 22% estrato 5, y 12% estrato 6.