El Coronel Jorge Andrés Henao, comandante del Comando Aéreo de Combate Número Siete, habló con El País y explicó cómo se está trabajando para desmantelar las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en la región y cómo se controla el espacio aéreo en el sur del país.



¿Cuáles son los ejes de trabajo o acción del Comando Aéreo Número Siete de la FAC?

​

El Comando Aéreo Número Siete, que lleva nueve años de creación, trabaja en operaciones conjuntas con la Armada Nacional en coordinación con la Policía. Esto nos ha permitido llegar más lejos y más rápido a la hora de apoyar operaciones en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, lugares donde afortunadamente contamos con muy buenos medios aéreos y buenas capacidades que nos permiten brindar apoyo y contribución a todas las operaciones que se realicen en estos tres sectores, tanto en el esfuerzo armado como en el no armado, es decir, labores sociales, ayudas humanitarias y siembra de árboles.



Es importante que tengamos claro que para el Comando Aéreo Número Siete hay dos principios muy grandes. El primero es el esfuerzo armado, esto es lo que constitucionalmente nos dice a nosotros que debemos cumplir con la protección de toda la ciudadanía.



El segundo principio es el esfuerzo no armado. Aquí hacemos referencia a los fines del Estado, es decir, el acompañamiento que tenemos que hacer a la sociedad en los lugares vulnerables y donde más tenemos problemas. Nosotros llegamos a los lugares donde hay más problemas de accesibilidad, falta de médicos y hospitales.



¿Cuenta con el pie de fuerza suficiente para cumplir con estas labores en aire y tierra?

​

La prioridad de nosotros son Valle, Cauca y Nariño y tenemos nuestra base principal en las instalaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Aquí tenemos 150 personas, entre oficiales y suboficiales, que estamos prestos y dispuestos a trabajar en cualquiera de las especialidades que tenemos y que están enfocadas directamente al correcto desarrollo de las misiones.



Nuestro comando cuenta con capacidades de aeronaves tripuladas y aeronaves remotas. Contamos con una base de aeronaves remotamente tripuladas que está en Tumaco, Nariño y, adicional a eso, hay un radar en Bahía Málaga que nos permite tener control del espacio aéreo en todo el territorio.



Además, hay unidades más pequeñas y con unas capacidades muy específicas con aeronaves remotamente tripuladas que son de vital importancia para ejercer soberanía en este lugar que muchas veces es utilizado como ruta de narcotráfico.



¿Qué otros temas se controlan con el radar ubicado en Bahía Málaga?

​

Los radares con los que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana son netamente aéreos y permiten la temprana detección de aeronaves ilícitas, es decir, aviones que sacan algún tipo de droga o que regresan con dinero, armamento o diferentes elementos que están prohibidos.

Con esto también buscamos asegurarnos de que no haya otra intervención por parte de aeronaves ilegales que obliguen a que nosotros tengamos que reaccionar con los aviones de combate.



¿Cómo avanzan los operativos contra los laboratorios de producción de estupefacientes? En el 2021 fueron 33 los destruidos en la región Pacífico.

​

Este año se ha avanzado bastante. La Amada Nacional, con apoyo de Fiscalía y la Fuerza Aérea dio un golpe importante interceptando un semisumergible. Junto con el Ejército hemos hallado unos laboratorios donde se han incautado dos toneladas de alcaloide listo para ser exportado hacia Estados Unidos y Europa.



Se han destruido varios laboratorios. Este tema es de todos los días, pues donde hay dinero mal habido hay gente que quiere seguir sembrando el terror y llevando drogas ilícitas.



¿Cuál es el mayor reto al que se está enfrentando el Comando Aéreo Número Siete en la actualidad?

​

Son muchos los retos que tenemos, pero el más grande es seguir trabajando de forma conjunta con el Ejército, la Armada Nacional y también con la Policía y Fiscalía, todo con el fin de seguir atacando el tráfico ilícito de estupefacientes que nos está minando y complicando mucho el panorama en la región.



Estos grupos mueven mucho dinero y donde hay dinero está el poder de manejo de personas y de corrupción. En eso nos estamos enfocando fuertemente porque gran parte de los grupos armados de la región giran alrededor del narcotráfico.



Las inscripciones para el Encuentro de Brigadistas Troya 2022 estarán abiertas hasta el 20 de septiembre. Informes: 3237696595.

Hablemos del XXI Encuentro de Brigadistas Troya 2022...

​

Este es un encuentro de brigadas que será el sábado 1 de octubre y tiene como lema: “No dejamos a nadie atrás”.



Su objetivo es capacitar y fortalecer a las brigadas de emergencia de empresas privadas y públicas, todo con el fin de mejorar estas capacidades de respuesta en situaciones complicadas, bien sea al interior de su empresa o en cualquier lugar de la región que los necesiten para atender algún tipo de calamidad, como por ejemplo el desbordamiento de un río, como pasó en Mocoa.



Queremos invitar a todas las entidades públicas y privadas, a los brigadistas que siempre nos han acompañado a que se capaciten.

Esto no es solo de la Fuerza Aérea. Aquí tenemos a los mejores instructores a nivel nacional, aquí vamos a tener miembros de la Escuela Militar, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira, la Universidad Santiago de Cali y muchas personas más con capacidades inmensas y con una trayectoria maravillosa.



¿Qué certificado reciben las personas al final de la jornada?

​

El certificado lo emite el Comando Aéreo de Combate Número Siete, pero está apoyado por todas las entidades que mencioné anteriormente, pues ellas son las que están aprobadas para enfrentar este tipo de situaciones. En el certificado dirá que esa persona participó con rescatista y se capacitó en diferentes tareas como trabajo en alturas, bomberotecnia, espacios inclinados, atención prehospitalaria y todo el tema de mercancías peligrosas.