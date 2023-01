Disidentes de las Farc acorralaron a policías en estación de Policarpa, Nariño

Por lo menos 12 policías quedaron encerrados en la estación de Policía del municipio de Nariño.



Un grupo de guerrilleros de las disidencias de las Farc rodearon la estación de Policía del municipio de Policarpa, Nariño, en la que había 12 uniformados.



La situación se dio a conocer por un video que grabaron desde la subcomandancia de la Policía de ese municipio, en el que se ve a cerca de 15 hombres armados, con el brazalete de las disidencias en sus brazos, rodeando la estación.



Mensaje enviados por grupos de WhatsApp de la Policía Nacional dicen que los guerrilleros le dijeron a los uniformados que estaban obligados a no salir de la estación para respetarles la vida.



Según información preliminar, cerca del lugar en el que ocurrieron los hechos no habría presencia de unidades del Ejército Nacional. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado hostigamientos por parte de los guerrilleros a los uniformados.



“La orden fue no salir y no intervenir”, dijeron los miembros de la fuerza pública, según la información que se les suministró por medio de un radioperador.



Se estima que antes de la llegada de la cuadrilla de guerrilleros a las afueras de la estación de Policía, un hombre les habría avisado a los uniformados sobre la presencia del grupo ilegal en el municipio.



Según información preliminar, por lo menos 500 integrantes de las disidencias de las Farc se encuentran en el departamento, reconocido por estar rodeado de montañas y ser una zona en la que hace mucho frío.



Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades policiales. Se espera que en las próximas horas tanto las autoridades como el Ministerio de Defensa hablen sobre el asunto.