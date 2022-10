Detalles sobre el trágico caso del joven DJ vallecaucano secuestrado y asesinado en Medellín

Por un mensaje de Whatsapp, en el cual les pedían $150 millones, los familiares de Samuel Tenorio Córdoba, de 19 años, se enteraron de que estaba secuestrado después de hacer toques como DJ en una finca de Copacabana. Un par de días después de la comunicación supieron que el joven apareció muerto al lado de una piedra, en las orillas del río Medellín.



Según los reportes oficiales del caso, en el chat le dijeron a la madre del muchacho que “se estaba portando mal” y si querían que lo dejaran libre debían consignar rápidamente ese monto para poderlo mandar de regreso a Tuluá, la ciudad natal de la víctima.



Estos mensajes, que llegaron el pasado domingo, estaban apoyados de una fotografía, en la cual se veía acostado en una sábana blanca, boca arriba y con las manos atrás del cuerpo. Los ojos los tenía tapados con un trapo azul.



Samuel había salido desde la noche del sábado para cumplir un contrato en una finca, dada la reputación que estaba adquiriendo como DJ, actividad con la que se estaba costeando sus gastos de manutención y pagar la vivienda que había alquilado en Bello, luego de haberse venido desde Tuluá para estudiar aquí producción musical.



Pocas respuestas

Luego de la inspección realizada por agentes del CTI de la Fiscalía con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Copacabana, las autoridades iniciaron un proceso para esclarecer los móviles, empezando por contactar a las personas que contrataron a este músico.



El director seccional de Fiscalías Medellín, Ricardo Iván Romero, destacó que tienen varias líneas de investigación, aunque con una hipótesis muy clara que les podría dar resultados sobre los responsables próximamente.



Antes del hallazgo del cadáver, los familiares no habían instaurado acciones legales por el secuestro, según lo expresó el comandante de la Policía Metropolitana, general Carlos Humberto Rojas.



Señalaron que este joven no presentaba aparentes lesiones, por lo que su muerte quedó por establecer. “Presuntamente, por las condiciones del cuerpo, llevaba más de un día allí. Fue encontrado sin los ojos por las aves de rapiña”, expresó el fiscal Romero.



Samuel era el menor de los tres hijos de una reconocida pareja de políticos de Tuluá, el odontólogo Fabián Tenorio Lozano y Martha Cecilia Córdoba Gómez. Con esta última, los delincuentes sostuvieron el contacto a través de esta red social para hacerle la petición económica, ante la cual ella expresó que no tenía ese dinero.



Fabián fue secretario de Salud y concejal de la localidad conocida como “El corazón del Valle” y Martha Cecilia fue presidenta del Concejo de este municipio en el 2013. Ambos intentaron aspirar a la alcaldía en el 2011 y 2015, pero al final retiraron sus candidaturas antes de los comicios.



Desde la Sijín y el Gaula de la Policía Metropolitana están analizando si la comunicación se hizo antes o después de la muerte de Samuel, teniendo en cuenta las condiciones en las que fue encontrado el cadáver.



Según le explicaron a El Colombiano las fuentes oficiales del caso, si la solicitud del dinero se hizo después de que este joven estuviera muerto, a los implicados se les procesaría por el delito de estafa, además del homicidio respectivo. Si cuando enviaron la foto y el mensaje aún estaba con vida, se les iniciaría un proceso por secuestro.



Este año se han registrado 13 casos de secuestro en el Valle de Aburrá, según el Gaula de la Policía Metropolitana, en los cuales no se han registrado muertes. Este caso no se contabiliza en las estadísticas ante los puntos que faltan por esclarecer en la investigación.



El cuerpo de Samuel fue trasladado a Tuluá, donde siendo un niño soñó con ser futbolista e hizo parte de la escuela Carlos Sarmiento Lora, y posteriormente se enlistó al Ejército, en el que permaneció por un año.



Mientras en Tuluá, con su féretro, sus allegados piden justicia, en Medellín las autoridades, en medio de muchas reservas, prometen prontos resultados, asegurando que ya tienen cerca a los responsables de su muerte.