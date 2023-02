La Procuraduría denunció ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico, al juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Orlando José Petro, por haber otorgado la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias 'El Gatico', hijo de la polémica empresaria del chance, Enilce López.



Lo anterior, según el Ministerio Público, porque el juez inexplicablemente otorgó la libertad a este hombre sin tener motivos jurídicos que lo sustenten.



“Para la Procuraduría, el juez asumió, que debía suspender la aplicación de la pena que restringía la libertad de Jorge Luis Alfonso López, cuando es claro que en la Resolución 075 de 2022 el Alto Comisionado para la Paz nunca hizo alusión al tema, y mucho menos, se solicitó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta, como tampoco se ordenaba su libertad”, explicó el Ministerio Público.



Le puede interesar: Cali, una ciudad en zona de alto riesgo: ¿está preparada para un sismo como el de Turquía?



La liberación de Jorge Luis Alfonso López ha desatado todo tipo de cuestionamientos frente a la figura que le ha venido dando el Gobierno, además de no reconocer quién fue el que solicitó la libertad.



La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró que por parte del Gobierno no se ha solicitado la libertad del sindicado ni la suspensión de medidas de aseguramiento, únicamente, según el ejecutivo, por medio de la resolución 075 de 2022 se autorizó la figura de facilitador.



“Se autoriza al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, informó.



Lea aquí: Predio público que había sido desalojado se convirtió otra vez en un 'tiradero' de chatarra al sur de Cali



Además, reiteró la Oficina: “La OACP no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial”.



En este sentido el ejecutivo manifestó que se le pedirá al juez que otorgó la libertad que la revoque, debido a que no está fundamentada en las leyes vigentes.



Por su parte el juez se ha defendido y ha dicho que el Gobierno sabía de esa libertad y no la cuestionó.

Otra investigación

Por estos mismos hechos el pasado 8 de febrero la Fiscalía anunció que investigará al togado por el delito de prevaricato.



“Como le he indicado al país, no existe marco jurídico, ni constitucional, ni ley de sometimiento para que estas personas queden en libertad”, explicó el fiscal, Francisco Barbosa.



En este sentido, el ente acusador explicó que no tiene ninguna responsabilidad en la libertad de alias 'El Gatico' porque “los fiscales no son sujetos procesales para participar en las actuaciones que son del resorte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad”.