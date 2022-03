Denuncian acoso sexual por parte de conductor de plataforma digital en Cali

Varios jóvenes denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual por parte de un conductor de plataformas digitales, quien se les insinuó e incluso, tocó sus partes íntimas.



Se trata de cinco hombres y una mujer, quienes a través de redes sociales han denunciado a un hombre que al parecer, los acosó sexualmente mientras los transportaba.



Uno de los denunciantes, Juan José Medina, un estudiante universitario de 18 años, contó a detalle los angustiantes momentos que vivió mientras se transportaba con el presunto acosador.

"Me di cuenta que algo andaba mal cuando me preguntó que si yo tenía novio, a lo que respondí que no y él me dijo que por qué si yo era muy lindo, en este momento debí bajarme del carro pero algo dentro de mí pensó que jamás me pasaría lo que estoy a punto de contarles", narró el joven.



"El conductor empezó a manejar despacio para posteriormente sacar sus genitales y me empieza a decir cosas (...) yo entré en pánico y no podía decir nada", continúa contando.



"Al momento de llegar a mi portería, yo abrí la puerta y estuvo a punto de bajarme, pero el conductor me agarró, del brazo, me miró a los ojos con una mirada intimidante y me dijo: hagamos algo, no te bajes (...) el conductor procede a estacionarse a menos de 100 metros de mi unidad. Es ahí cuando le pone seguro, sube los vidrios los cuales son polarizados, me quita el celular y me agarra del cuello de una manera en la que pensé que iba a morir, me empieza a besar y a apretar mis genitales para después meter la mano debajo de mi ropa interior (...) por lo cual solo le decía que por favor no, que me soltara, que no quería, pero el hizo caso omiso y siguió encima mío mientras rozaba sus genitales al descubierto en mi pierna", narra el joven de 18 años.



"(...) entonces él se quitó de encima mío, en ese momento yo pude agarrar mi celular, quitar el seguro del carro y bajarme, cuando me bajé, el me dio una nalgada y me dijo "cuando quieras repetimos, papasito"", culminó su relato.



Tras este hecho, Juan José Medina publicó la foto del conductor e información del vehículo junto con el texto donde narró lo ocurrido.



Según esto, el conductor se llama Jhon y conduce un Chevrolet Spark gris oscuro con placas DMU194.

Las víctimas del presunto acosador ya interpusieron las respectivas denuncias tanto a la Fiscalía como a la aplicación de transporte involucrada.



Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto, mientras que la empresa de transporte sí.



A través de un comunicado, rechazaron lo ocurrido y aseguran haberse contactado con Medina después de presentarse los hechos.



"Reiteramos nuestro contundente rechazo frente a este tipo de situaciones, y nuestro compromiso de contribuir a un entorno más seguro para la comunidad. Cualquier persona que utilice nuestra plataforma indebidamente, y en contra de los términos y condiciones, será bloqueada de forma permanente, sin posibilidades de reactivación", dice parte del comunicado.