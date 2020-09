Cuidado con el 'fraude romántico', el nuevo tipo de estafa que causa estragos en internet

Alejandro Cabra Hernandez

Los delitos informáticos han ganado protagonismo en el país y las estadísticas demuestran que los colombianos se han convertido en víctimas de esta conducta criminal.



De hecho, el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia C4, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, indicó que, en lo que va corrido del año, ante el CAI Virtual de la Policía Nacional se han reportado 27 casos más de ‘fraude romántico’ en comparación al total de los registrados en el año 2019.



El ‘fraude romántico’ es una apropiación ilegítima de la información financiera de las personas que ha logrado incurrir en la seguridad cibernética de los colombianos; este delito, que es catalogado por la Policía Nacional como una estafa, usualmente se presenta por medio de los sitios web y apps de citas.



La páginas y aplicaciones de citas como Tinder, Badoo, Facebook Dating, Happn, Grindr, entre otras, no solo se convirtieron en una alternativa a la manera tradicional de conocer a alguien para empezar una relación, tener un encuentro casual o incluso sexual, sino también en una de las herramientas principales para que los estafadores conozcan a sus víctimas.

¿Cómo actúa el victimario?

Lo que usualmente hacen los estafadores es copiar fotos de redes sociales de otros usuarios, crean perfiles falsos en sitios o aplicaciones de citas, y buscan a sus víctimas. El victimario sabe lo que la persona detrás de la pantalla quiere escuchar y por ende, se gana su confianza durante semanas o incluso meses, hasta lograr que, ante cualquier excusa, la víctima le envíe dinero.



Hay victimarios que utilizan técnicas más sofisticadas que otros, sin embargo, el resultado siempre es el mismo. Daniela Orozco, psicóloga de la Universidad Santiago de Cali, manifestó que la persona que comete la estafa tiene claro cómo debe actuar para lograr su cometido.



“De alguna manera, el victimario genera placer y una vez éste se gana la confianza de la víctima empieza a controlar sus emociones, la manipula y le hace sentir una necesidad de siempre estar en contacto; usualmente el victimario no obliga, pero logra que la víctima sienta que esa persona es importante, que la necesita”, señaló Orozco.

Signos de una estafa

Aunque no todos los estafadores actúan igual, los signos del ‘fraude romántico’ suelen ser los mismos. Los victimarios manifiestan amor rápidamente, argumentan que no puede haber un encuentro presencial a corto plazo porque se encuentra fuera de la ciudad, fuera del país, o incluso, afirman ser extranjeros. Además, la persona empieza a pedir dinero asegurando que tiene emergencias familiares, laborales o de salud.



De acuerdo a la información entregada por el CAI Virtual de la Policía Nacional, los signos de alerta también varían según el género de la víctima y el tipo de aplicación o página por la que se vaya a realizar el acto delictivo.



“Seducen a las víctimas con mujeres reales, pero al momento del encuentro, son delincuentes que ejecutan encuentros. Solicitan que accedan a enlaces los cuales los llevan sin conocimiento de la víctima a suscribirse en servicios ‘premium’ que piden datos bancarios o invita a realizar pagos”, explicó el Centro Cibernético de la Policía.

¿Por qué suceden los casos?

Según explicó el Ingeniero Informático y Director TIC del Colegio Anglo Colombiano de Bogotá, Mauricio Mosquera, el problema no es el uso de las páginas de citas, sino la falta de precaución que se suele tener cuando se comparte información por medio de éstas.



“No es lo mismo tener confianza que ser confiado; la gente se puede conocer a través de redes sociales, es una oportunidad de comunicación del siglo XXI, pero es importante validar la identidad de quien está al otro lado de la pantalla, asegurarnos a través de todos los elementos posibles que esa persona es quien dice ser”, manifestó Mosquera.



De igual manera, el también conferencista de TEDx Talk, indicó que el desconocimiento es una de las razones principales por la cual, los colombianos son víctimas de este tipo de estafa.



“Muchos colombianos no tienen buenas prácticas en la seguridad de su información; hay cibernautas que desconocen los mecanismos y las estrategias que pueden implementar para su propia seguridad y para generar entornos sanos. En el desconocimiento está la entrega de información a terceros y el no salvaguardar la información propia que, además, es parte del patrimonio personal de la gente”.



Asimismo, Daniela Orozco acotó que no se trata de desconfiar de las aplicaciones de citas porque no todas las personas son víctimas de fraude y, coincidió en que es necesario estar alerta ante solicitudes inapropiadas.



“Vivimos creyendo que vamos a encontrar el amor de la vida, y no está mal creer que hay una persona que lo pueda ser, pero no se puede confiar. Hay quienes han conocido su pareja por una aplicación, pero no puedes ir a encontrarte con una persona sin avisarle a nadie, no es el hecho de dejar de confiar de todo el mundo, es saber que todos tienen el riesgo si no tienen precauciones para evitarlo”.