¿Cuándo iniciará la construcción de casas en predios de Cali que pertenecieron a 'exnarcos'?

Erika Mantilla

El sueño de muchas personas es tener una casa propia, pero en realidad no todos lo alcanzan. Quizás este podría ser el año de lograrlo con las 2032 viviendas de interés social que se proyectan construir en los cuatro predios de ex narcotraficantes que fueron entregados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, al Municipio a finales del 2020.



En los barrios El Refugio, San Fernando y Los Cámbulos estarían ubicadas las viviendas que tendrían un costo máximo que rondaría los $136 millones (150 salarios mínimos vigentes).



Para este año la Secretaría de Vivienda de Cali proyecta la ejecución de los apartamentos VIS en dichos predios a través de dos modelos de gestión: “Uno que hemos denominado ‘Redensificación Inteligente’, que son proyectos de pequeña escala; es decir, van de 20 a 45 unidades de viviendas -en cada lote- y que pueden estar entre los $2500 millones y $6000 millones. El otro modelo es ‘Desarrollo Inmobiliario’, son proyectos más grandes, serían entre los $40.000 millones y $130.000 millones, de unas 300 a 900 unidades de viviendas que estarían en el predio más grande que nos entregaron, que es el de la Calle 1 con Carrera 66”, precisó la titular de cartera, Martha Hernández.



Bajo el modelo de pequeña escala se pretende construir: 21 viviendas en los predios de San Fernando (Carrera 24 E con Calle 6 y Carrera 24 E con Calle 4); en El Refugio (Calle 2B # 65–96) 38 apartamentos; y en Los Cámbulos (Carrera 44 # 9C-05), 42 viviendas VIS.



Para estos inmuebles ya se hicieron las proyecciones de diseño. “Estamos haciendo los ajustes para poder contratar los diseños técnicos, los presupuestos y las especificaciones”, anotó la secretaria Hernández.

Además, manifestó que la construcción de estos apartamentos daría inicio en el próximo mes de octubre o noviembre. Las viviendas se estarían entregando en agosto del 2022.



Cabe precisar que dichos diseños de las viviendas a pequeña escala se están desarrollando desde la Secretaría de Vivienda. Desde la cartera se está coordinando los diseños arquitectónicos y “vamos a hacer de manera externa el contrato de todos los diseños técnicos para la ejecución”, dijo la funcionaria.



Por otro lado, contó que las 1720 viviendas que se proyectan construir por el modelo de ‘Desarrollo Inmobiliario’, se pretende buscar los mejores oferentes de los constructores “para que ellos presenten su oferta de tipología de vivienda, metodología constructiva y el costo del proyecto, y nosotros allí poder hacer una selección”.



Asimismo, aseguró que durante “este primer semestre esperamos podamos tener consolidado el modelo de la invitación tanto a los constructores como la convocatoria para los hogares aspirantes a comprar las viviendas”.



Entre tanto, Constanza Cifuentes, vicepresidenta de Bienes, Muebles e Inmuebles de la SAE, comentó que en la entrega de los predios se establecieron compromisos como “adelantar, bajo su exclusiva responsabilidad técnica, administrativa y financiera un proyecto VIS de acuerdo con las licencias urbanísticas que el Municipio gestione. Asimismo, verificar que el desarrollador del proyecto cuente con los recursos necesarios para ejecutar el programa de vivienda y presentar los informes de avance en la ejecución cuando la SAE lo solicite”.

¿De dónde saldrán los recursos?

Para las viviendas que se pretenden construir bajo el modelo de gestión denominado ‘Redensificación Inteligente’, se espera contar con $50.000 millones del empréstito de $650.000 millones.



Y para el modelo de ‘Desarrollo inmobiliario’ “vamos a solicitar la concurrencia de los privados y de las entidades financieras”, aseveró la Secretaria de Vivienda.



Respecto al tema, el concejal Milton Castrillón indicó que es importante tener claridad de dónde van a salir los recursos. “Tenemos que tener garantizados los recursos de cofinanciación de proyectos de vivienda, en este caso si va a ser del empréstito u otra fuente de financiación que nos digan cuál, o si es el predial -que no va a ser fácil el recaudo- que el Director de Hacienda lo certifique. No podemos decir que vamos a hacer un estudio de prefactibilidad de un proyecto cuando ni siquiera tenemos recursos garantizados”.



Además precisó: “si son por el empréstito, cualquier adelanto bancario que hagan tiene que llegar al Concejo mediante proyecto de acuerdo para aprobar vigencias futuras”.



Por su parte, el concejal Roberto Ortiz también considera importante que se precise de dónde saldrán los recursos: “si es del empréstito o de dónde; al Alcalde no le gusta rendirle cuentas a la ciudadanía ni informar, no sabemos si finalmente se hicieron los créditos, ni con quienes”.



“El proyecto está en pañales”



Desde varios sectores políticos aplauden el haber logrado el traspaso de los lotes más importantes de exnarcos que estaban en poder de la SAE para beneficiar al Municipio. Sin embargo, para la representante a la Cámara Catalina Ortiz “es momento de tener una mayor claridad y profundizar en la estructuración de los proyectos, cómo van se van a hacer, cuál va a hacer el aporte del Municipio; cómo son los cruces de cuentas; que nos expliquen cómo se van a adjudicar a los constructores”.



En este sentido, algunos concejales cuestionan si este año se puedan hacer realidad las viviendas en estos predios y que se logre reactivar la economía, como lo ha señalado el alcalde Ospina.



No obstante, la secretaria de Vivienda, Martha Hernández, insistió que el propósito es que la construcción de las viviendas arranque en octubre de este año. Además, anunció que con este proyecto se generarán 5000 empleos directos e indirectos, “de esa manera se reactiva la economía”.

Lo anterior, según manifiestan algunos concejales no se podrá cumplir.



“El proceso de diseño se nos come medio año, y el de selección y organización la fiducia con una o varias constructoras del proyecto, todo el año. Y económicamente no vamos a ver nada en este 2021; generar falsas expectativas en tiempo ahora, me parece que totalmente inconveniente con la situación que está viviendo la ciudad”, aseveró el cabildante Fernando Tamayo.



Y agregó: “Es un proyecto que, en teoría, es supremamente interesante y que es piloto, pero está en pañales”.



De igual forma, el concejal Roberto Ortiz señaló: “Apenas se van a iniciar los estudios, posiblemente en el 2022 se echarán a andar estos proyectos. No reactivarán la economía pronto”.



Por otra parte, Castrillón expresó la importancia de hacer la escrituración de los predios, “porque están en manos del Municipio, pero no están legalmente constituidos en una escritura pública, eso me preocupa porque sin esta no hay licencia para construir”.



Al respecto, la Secretaria de Vivienda acotó que mediante una resolución el año pasado fueron entregados predios al título de cesión gratuita y uno como destinación provisional. “Los que ya fueron entregados como cesión gratuita están en trámite de paz y salvo para poder proceder con la escrituración y la legalización final; y el predio en la Calle 1 con Carrera 66 que está entregado para destinación provisional, está en trámite de saneamiento catastral, ya hemos entregado los últimos documentos a la SAE y estamos en espera de que nos hagan llegar la resolución de cesión”.

¿Cómo acceder a las viviendas?

Para quienes deseen acceder o adquirir alguna de las viviendas de interés social que serán construidas en predios de ex narcotraficantes, deberán cumplir varios requisitos y podrán tomar subsidios.



Así lo explicó la secretaria de Vivienda de Cali, Martha Hernández: “vamos a abrir una convocatoria en la cual se podrán presentar los hogares que cumplan los requisitos hasta 4 salarios mínimo como ingreso en el hogar, de manera paralela mientras vamos haciendo los diseños, presupuestos y todo el alistamiento para la ejecución de las obras, vamos a hacer las convocatorias para que puedan hacer los trámites, presentarse y podrían recibir varios subsidios”.



Como Municipio, agregó, se va a otorgar un subsidio de vivienda nueva que va cubrir hasta los 20 salarios mínimos, y puede concurrir con otro subsidio del Gobierno Nacional como ‘Mi Casa Ya’ y el de las cajas de compensación.



“Nuestro objetivo es que aquellas personas que lo requieran puedan tener la vivienda y nosotros para eso preparamos el equipo para tener la convocatoria a los hogar y darle el subsidio. Recordar que estas viviendas van hasta los 150 salarios legales mínimos vigentes”, reiteró la funcionaria Hernández.



Por otro lado, el concejal Fernando Tamayo, dijo que se debe tener en cuenta que “la vivienda VIS en algunos sectores es complejo porque una persona que se gana un mínimo no va a poder pagar $100.000 de administración, $150.000 o $200.000 de servicios y el catastro, que es otro gran negocio, la gran talanquera va a ser esa”.

El Club San Fernando, cruce de cuentas

En el antiguo Club San Fernando, que se encuentra hoy bajo la administración de la SAE, se quiere construir el proyecto movilizador ‘Parque Tecnológico San Fernando’, que estará destinado a actividades de economía naranja.



Para la transferencia de este dominio al Municipio, de acuerdo con Constanza Cifuentes, vicepresidente de Bienes, Muebles e Inmuebles de la SAE, la Sociedad junto con la Alcaldía de Cali han venido desarrollando mesas de trabajo con el fin de materializar el cruce de cuentas de impuestos y deudas por $30.000 millones -valor comercial del mismo- y de esta manera lograr la transferencia del bien.



Actualmente hay dos puntos en los cuales se está trabajando el proceso de cruce de cuentas. “Desde la SAE, se realiza el cálculo adeudado en impuestos a la Alcaldía”. Y desde la Administración Municipal se verifica la posibilidad que con la vigencia de pasivos actual no se consigue el valor comercial del inmueble se puede llevar a otras vigencias hasta completar el total del inmueble.