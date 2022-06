¿Cuál ha sido la clave en Palmira para reducir el número de homicidios? Esto dice el alcalde Óscar Escobar

Fueron 21 días consecutivos sin homicidios en Palmira, cifra que no se lograba desde 1992, pues la ciudad se ha visto afectada por las disputas entre bandas delincuenciales, que cada año dejan más de 100 personas asesinadas.



La buena racha llegó a su fin en la noche del pasado miércoles 8 de junio, cuando un hombre, de 30 años, recibió varios impactos de bala en el barrio La Esperanza. Pese a este lamentable hecho, la cifra de 21 días sin homicidios no deja de ser importante.



En las cifras del censo de 2018, Palmira es una ciudad que tiene más de 310.000 habitantes y, según su alcalde, Óscar Escobar, la estrategia para lograr reducir los homicidios se ha enfocado en el aumento de la operatividad de la Policía y en el fortalecimiento del componente social.



Lea aquí: Dos hombres fueron capturados tras hurtar a un ciudadano dentro de una estación del MÍO



“Sin duda que la seguridad es una problemática que enfrenta nuestra sociedad y que tiene muchas variables. Esto no se soluciona solo con la Policía y por eso diseñamos la estrategia Pasos, plan que busca la prevención de la violencia. Allí le dimos prioridad a los barrios que históricamente han sido golpeados, estas zonas son aproximadamente el 15 % de Palmira. Además, hablamos y trabajamos con los jóvenes, pues son ellos quienes se ven más involucrados en actos violentos. Esta estrategia se implementó desde el 2020 y ha tenido un apoyo muy grande de la empresa privada que nos ha permitido darle oportunidades de empleabilidad, atención psicosocial y formación para el trabajo a muchos jóvenes vulnerables”, explicó Escobar.

En el 2020, año en el que se presentó la pandemia del Covid-19, en los primeros seis meses del año Palmira registró 40 homicidios, la cifra más baja de los últimos años.

El Alcalde añadió que para lograr tener 21 días consecutivos sin homicidios se ha tenido “un apoyo muy importante de las autoridades para hacer controles”, pues “se han entregado vehículos y otros insumos a la Policía y las Fuerzas Militares. También hay que resaltar que en el último mes se han dado unas capturas muy importantes en la ciudad”.



Según información de las autoridades, durante lo corrido de 2022 se han desarticulado más de seis bandas delincuenciales: Los Conejos, El Dominio, Los San, Los Flacos, entre otros. Recientemente se logró la captura de Neftalí Hurtado, alias Neftalí, y Juan David Ortiz, alias 3000, cabecillas del grupo delincuencial organizado La Piedra y exintegrantes de la banda criminal Los 300, organización responsable de varios homicidios, hurtos y actividades de microtráfico en el sector urbano y rural.



“Todos estos operativos envían un mensaje a los ciudadanos de que hay que cumplir la ley. Creo que la combinación de autoridad y un sentido social de oportunidades es lo que está haciendo que hoy tengamos una reducción del 32 % de los homicidios comparados con el mismo periodo del año anterior”, señaló Escobar.

Para el Alcalde, quien está al frente de la ciudad desde enero de 2020, uno de sus objetivos principales es sacar definitivamente a Palmira del listado de las ciudades más violentas del mundo y dejar una tasa de homicidios inferior a 30 por cada 100.000 habitantes.



“En el 2011 tuvimos 317 homicidios, pero en los últimos años hemos presentado un promedio de 150 asesinatos por año. Por eso, ahora en el 2022 la meta es que ojalá tengamos menos de 120 crímenes”, aseguró.

En lo que va corrido de 2022 se han registrado 45 homicidios en Palmira, cifra que es inferior a la de 2021, pues a estas alturas del año iban 66 asesinatos y, en 2019, se registraban 63.



Según cifras de la Alcaldía, actualmente hay 523 cámaras de seguridad ubicadas en los principales corredores viales de la ciudad. Además, en los últimos meses se instalaron 45 alarmas comunitarias nuevas, cifra que se suma a las 122 que ya habían sido ubicadas en años anteriores.



“Hay ciudades en el país que tienen una población similar a la de Palmira y que registran muy pocos homicidios. Por ejemplo, en Tunja se presentan nueve o diez asesinatos al año, es decir que allá debe pasar uno o dos meses sin que maten a una persona. Ojalá pudiéramos llegar a ese nivel de convivencia, pero Tunja no está ubicada en el corredor de narcotráfico en el que estamos nosotros”, explicó el Alcalde.



Según las autoridades, la mayoría de los homicidios en Palmira están relacionados con cruces de cuentas entre las diferentes bandas dedicadas al microtráfico que operan en la ciudad y en las zonas rurales.



Para lograr golpes más seguidos en contra de estas organizaciones criminales, desde la administración están solicitando que se aumente el número de oficiales de policía que hay en la ciudad, pues actualmente se cuenta solo con 300 uniformados.



“Palmira tiene muy poquitos policías. Nosotros entendemos que la inseguridad no se combate solo con uniformados, pero es un componente importante para lograr los objetivos. Hoy nuestra ciudad tiene una carencia muy fuerte de agentes”, finalizó el Mandatario local.