Corte Suprema no investigará al expresidente Álvaro Uribe por la 'Ñeñepolítica'

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de la 'Ñeñepolítica' porque no encontró evidencias de sus supuestas relaciones con el narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el 'Ñeñe' ni de una presunta operación de compra de votos a favor de la campaña presidencial Iván Duque.



“Las interceptaciones telefónicas hechas al señor José Guillermo Hernández en el marco de sus investigaciones no revelan una operación de compra de votos ordenada por Álvaro Uribe Vélez, como lo han sostenido los denunciantes”, expresó la Corte.



Las interceptaciones telefónicas se dieron en medio de una investigación por homicidio contra el 'Ñeñe', que daban cuenta de conversaciones del presunto narcotraficante con María Claudia Daza, asistente personal de Uribe, en las que se habla de unos supuestos aportes del 'Ñeñe' a la campaña de Duque.



En los audios se escuchan varias expresiones como “hay que buscar una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”.



Sin embargo, para la Corte estas expresiones no aportan elementos de juicio suficientes para demostrar que la conversación correspondía a una supuesta operación de compra de votos ni mucho menos que Uribe estuviera involucrado en ella.



Igualmente, la Corte determinó que no existen evidencia que Ñeñe Hernández haya hecho gestiones significativas en la campaña presidencial de Duque. Adicionalmente, las cuentas no confirmaron que se hubieran dado los aportes económicos del 'Ñeñe' a la campaña o al partido.



Varios testimonios recolectados por participantes en la campaña y testigos, dan cuenta que Uribe Vélez nunca tuvo algún rol en la campaña presidencial ni alguna planeación de la estrategia de campaña de Iván Duque



Sobre las funciones de María Claudia Daza, para la Corte era un trabajo de apoyo a Uribe, que incluía hacer contacto con personalidades, pero eso no implicaba en absoluto que ella tuviera algún tipo de rol decisorio o ejecutivo de ordenes de su jefe.



Finalmente, la Corte Suprema expresó que “aunque el contexto de las llamadas legalmente interceptadas al Ñeñe Hernández y María Claudia Daza pueden generar otros interrogantes sobre la obtención de recursos para financiar la campaña presidencial de Duque, las investigaciones se desarrollaron en lo que respecta a Uribe Vélez y su vínculo funcional”.



Jaime Lombana, abogado de Uribe, dijo a Colprensa que "Álvaro Uribe jamás trató con ese señor (el 'Ñeñe' Hernández), ni jamás existió un negocio. Las acusaciones son inexistentes y la Corte nos dio la razón".