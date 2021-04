Corte Suprema de Justicia investigará al senador Julián Bedoya por presunta falsedad en documento

Erika Mantilla

El senador Julián Bedoya fue citado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido para obtener su título de abogado.



El liberal deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y falsedad ideológica en documento público. La ponencia está a cargo del magistrado César Reyes, quien aún no fija la fecha.



Bedoya, elegido para el periodo legislativo de 2018-2022, está inmerso en el proceso judicial luego de que en junio de 2019, el alto tribunal recibiera una demanda en su contra.



Por este hecho, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió, en primera instancia, anular el título de Bedoya al encontrar varias irregularidades, entre ellas, que su matrícula no fue conforme al reglamento por lo que, todos los exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios que presentó fueron anulados.



El mismo documento, en su resolución declara que el senador Bedoya "a la fecha de la presente (05 de abril) no cumple con los requisitos para optar por el título de abogado contenido en el Acuerdo 45 del 14 de septiembre de 2015 expedido por el Consejo Académico".



La universidad es clara en decir que la decisión es susceptible de los recursos de reposición y apelación en la autoridad superior, para que esta confirme, revoque o retome el fallo, en ese sentido dichas acciones "deberán interponerse por escrito, aduciendo las razones que lo sustentan dentro de los tres días siguientes a la notificación".



Dicha autoridad superior será el Consejo Académico de la Universidad que "puede modificar la decisión sin limitación alguna".

Lea además: Archivan proceso contra Gustavo Petro por piloto en Transmilenio contra acoso sexual