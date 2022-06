Corte Suprema condenó a 5 años de cárcel al exgobernador de Guainía, Efrén Ramírez

La Corte Suprema de Justicia condenó a Efrén de Jesús Ramírez Sabana, exgobernador del departamento del Guainía, a 5 años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.



Además, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 5 años, 11 meses y 18 días, y al pago de una multa de 63,6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



La condena se produjo como consecuencia de la celebración de nueve contratos celebrados entre el 2004 y 2005, en los que no se tuvieran en cuenta los principios que regulan la función pública y la contratación estatal, desconociendo la planeación, transparencia, economía y selección objetiva.



La Corporación encontró que uno de los contratos carecía de estudios de conveniencia y oportunidad, y selección objetiva. Así mismo, otro contrato de suministro de alimentos para el personal y los pacientes del Hospital Barrancominas, no contaba con estudios de referencia, ni especificaciones técnicas y objetivas de la ejecución del acuerdo.



Por otro lado, Ramírez fue hallado responsable por irregularidades en órdenes de compra para adquirir refrigerios, sin atención a los principios de transparencia y selección objetiva. Así mismo, se encontraron inconsistencias en una orden de prestación de servicios de junio de 2005, que tenía por objeto elaborar un aplicativo de software.



Otro hecho por el que fue condenado tiene que ver con un contrato de prestación de servicios de octubre de 2005 que buscaba apoyo para la coordinación de salud pública, el cual fue asignado a una persona que no cumplía las exigencias para desarrollar esa función.



De la misma manera, Ramírez celebró contratos de prestación de servicios con personas que no cumplían con las calidades requeridas para el trabajo, únicamente con el fin de favorecerlas.



Sin embargo, fue absuelto en relación con otros siete delitos que se imputaban, pues la Corte determinó que en esos casos no incurrió en faltas.



Podrá cumplir su pena en casa por cárcel, y la decisión puede ser objeto de impugnación.