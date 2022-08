Corte Suprema avaló extradición por narcotráfico del hermano de Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba.



Aunque Córdoba Ruiz fue solicitado en extradición por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir, la Corte Suprema sólo avaló su extradición por el primer delito.



Según se conoció, estos últimos delitos ocurrieron exclusivamente en territorio colombiano y no en el exterior, por lo que no fueron avalados por el alto tribunal.



“Se concluye que los hechos que sustentan los cargos dos y tres ocurrieron en territorio colombiano, en la medida que, de acuerdo con la documentación aportada, el reclamado habría acordado con exmiembros de un grupo subversivo la protección de los envíos de drogas al exterior mediante el empleo de múltiples armas de fuego de corto y largo alcance con las que contaba dicho grupo al margen de la ley. Se refiere, así mismo, en dicha documentación que ese armamento militar se encontraba en un campamento de la precitada organización ubicado en Popayán (Cauca)”, explica la Corte en su decisión.



Por esta razón, la Corte pidió a la Fiscalía, si no lo ha hecho, iniciar la investigación de dichos ilícitos indicados en la referida acusación foránea.



Con relación a las condiciones de extradición, la Corte indica que si el Gobierno firma la resolución de envío a través del Ministerio de Justicia, se le debe garantizar su permanencia en Estados Unidos y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser absuelto o declarado no culpable, incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.



Además, la Corte dice que si Córdoba Ruiz tiene procesos pendientes en Colombia se le debe garantizar su comparecencia.



El hermano de Piedad fue capturado el 4 de febrero de este año junto a Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, todos con fines de extradición.