Corte pidió a Registraduría velar por los derechos al voto de jóvenes en zonas rurales

La Corte Constitucional hizo un llamado a la Registraduría Nacional para que garantice los derechos a la participación democrática y al voto de los jóvenes que viven en zonas rurales.



La Corte estableció que “el derecho al sufragio no solo comprende la posibilidad de que cada persona pueda ejercerlo, sino también el deber estatal de desplegar acciones encaminadas a que dicho ejercicio se concrete, a través de una adecuada, consciente y eficiente organización electoral que facilite su realización”.



Esta decisión se produce como consecuencia de una tutela interpuesta por jóvenes del corregimiento de San Fernando, municipio de Santa Ana, Magdalena en contra de la Registraduría. Si bien la Corte no pudo tomar acciones respecto de la situación específica, pues las elecciones ya habían concluido para el momento en que conoció de la tutela, sí estudió el tema, y profirió unas recomendaciones para la Registradora.



Los jóvenes consideraron vulnerados sus derechos por parte de la entidad, porque instaló puestos de votación para las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes del 5 de diciembre de 2021, solamente en las cabeceras municipales.



Los jóvenes señalaron que esa situación implica que se tenían que desplazar hasta el casco urbano para poder ejercer su derecho al sufragio, sin tener en cuenta que, en algunos casos, no cuentan con los recursos para pagar el transporte, las vías de acceso se encuentran en mal estado por el invierno, entre otras dificultades.



La Corte le dio la razón a los jóvenes e instó a la Registraduría para garantice el derecho al voto, y para que cuando adopte decisiones relativas a la ubicación de puestos de votación, motive dicha decisión.