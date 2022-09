Conozca la millonaria cifra que deberá pagar la Policía por daños provocados por uso de glifosato

La Policía deberá pagar mas de $450 millones por los daños provocados por la utilización de glifosato en Nariño, que causaron la pérdida de más de 8.000 unidades de palma.



Luego de una jornada de fumigación con glifosato que se adelanto en Tumaco (Nariño), una empresa de cultivo de palma que se vio afectada por la perdida de mas de 8.000 unidades de la planta, demandó el procedimiento.



Lea además: General Mario Montoya dará su versión por caso de falsos positivos ante la JEP



Aunque la policía sostuvo que en el lugar había sembradas varias plantas de coca, el Tribunal Administrativo accedió a las pretensiones de la firma palmera que solicitaba reparación económica del daño ocasionado. Asimismo, se determinó que no había cultivos ilícitos en el lugar.



Dado que la decisión fue apelada por la Policía, que buscaba que se negaran las pretensiones de la demanda, y por la empresa palmera, que aspiraba a que se le reconocieran algunos perjuicios desestimados por el Tribunal, el Consejo de Estado emitió fallo de segunda instancia.



Le puede interesar: Video: Con caja y candado protegen retrovisor de un carro ante incremento de hurtos en Cali



El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal, indicando que, cuando se adelantó la visita de verificación sobre el área asperjada, no se le permitió a la empresa acreditar la inexistencia de plantas de coca.



Tampoco se tuvo en cuenta la visita ocular por medio de la cual la oficina de Desarrollo Rural del Medio Ambiente ‘Umata’ de Tumaco, que constató que no existían cultivos de origen ilícito. Por ello confirmó la condena de $452 millones a la Policía por daños y perjuicios por perdida de cultivos.