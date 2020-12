Con llamadas suplantando a bancos buscan robarle su dinero

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El fraude bancario por llamada telefónica es una modalidad de estafa muy común, sobre todo, durante la época de Navidad. A través de la suplantación de entidades bancarias, delincuentes engañan a los ciudadanos incautos.



Al respecto, el Centro Cibernético Policial indicó que entre enero y noviembre de este año, el CAI Virtual recibió más de 20.200 denuncias de estafa por engaño en todo el país y en Cali se reportaron varios de esos casos.



Según explicaron expertos, los delincuentes obtienen ilegalmente bases de datos de diferentes tipos de organizaciones, y de estas eligen a las personas que van a estafar. Posteriormente, hackean los sistemas informáticos de los bancos y adquieren la información bancaria de las víctimas.



Después de ello, una vez tienen los datos necesarios para cometer el delito, haciéndose pasar por funcionarios del banco los victimarios utilizan diferentes técnicas para ‘vaciar’ las cuentas de la gente. En ocasiones llaman a las víctimas y les dicen que sus cuentas reportan movimientos sospechosos y les piden claves y números de tarjetas.

En otros casos, las personas reciben una llamada de verificación de datos personales mediante la cual, el supuesto asesor comercial envía mensajes de texto con códigos de seguridad y le pide a la víctima que los digite en su teléfono.

Al respecto, Raúl Donado, presidente y CEO de HR Network, explicó que sin importar qué tipo de táctica utilicen los victimarios, el resultado final siempre es el mismo.



“Envuelven de tal manera a la víctima, que esta no desconfía y suministra inocentemente todos los datos que los delincuentes necesitan para vaciar sus cuentas”.



Algo así le pasó a Claudia Giraldo, una enfermera que hace unas semanas fue engañada por un supuesto funcionario del banco donde ella tiene sus cuentas bancarias, para robarle el dinero que ella tenía en estas.



“Me llamaron y me dijeron que necesitaban verificar los datos de una de mis tarjetas porque había una irregularidad, la persona me leyó todos los números de esa tarjeta y me dijo que para hacer la comprobación me iban a enviar a mi celular un mensaje de texto con un código”, dijo Claudia.

Luego de que los delincuentes generan confianza y logran convencer a las víctimas de que están hablando con un funcionario de la entidad bancaria, así como lo hicieron con Claudia, estos les piden a las víctimas que digiten sus claves, números de tarjetas o códigos de verificación porque con esos datos, logran tener acceso a las cuentas.

“Me pidieron que lo digitara rápido antes de que caducara, ingenuamente yo creí que sí eran del banco y marqué el código, inmediatamente me colgaron y me llegó otro mensaje notificándome de un retiro. Me robaron todo lo que tenía en la cuenta, fueron casi $2 millones”, detalló la víctima.



Cuando esto sucede, las autoridades manifestaron que es necesario que la víctima recopile todas las evidencias de la estafa y presente el denuncio a través de la plataforma ‘A Denunciar’ o comunicándose con la Fiscalía mediante la Línea 122.



Asimismo, un funcionario de una entidad bancaria explicó que además de instaurar la denuncia, la persona debe reportar a su banco lo sucedido para que este investigue el caso e igualmente, le colabore con el proceso de cambio de claves y con la devolución del dinero.



Con relación a lo que se debe hacer para no ser víctima de este delito, el funcionario de la entidad financiera indicó que siempre se debe estar alerta porque los estafadores pueden suplantar, incluso, las líneas del banco para que el cliente se sienta confiado.



Además, agregó que “las personas deben tener claro que el banco nunca va a pedir datos confidenciales por llamada, si eres cliente te van a llamar para hablar sobre ofertas del banco o para el tema de cobranza, pero jamás te van a solicitar los números o las claves de las tarjetas”.

Finalmente, Raúl Donado comentó que cuando se recibe una llamada de un funcionario de un banco se debe ser precavido. “Una pregunta se debe responder siempre con otra pregunta. Esto permite contrastar información y si es un delincuente, este se impacienta y cuelga, o demuestra que no maneja la situación”.

Más consejos

​

No se deben ingresar claves o números de tarjetas en el teclado del celular cuando se está en una llamada con alguna entidad financiera.

Cuando se hacen compras por internet se debe verificar que las páginas cuenten con el protocolo SSL - Secure Sockets Layer y el TSL - Transport Layer Security.



Cuando se sospecha de una llamada de este tipo, lo mejor es colgar y comunicarse con el banco.