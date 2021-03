Captura de hombre señalado por abuso sexual de fotógrafa en Bogotá fue legalizada

Erika Mantilla

El Juzgado 20 con función de Control de Garantías legalizó la captura de Daniel Alexander Cruz, detenido en la mañana de este lunes por el presunto abuso sexual de su colega, la fotógrafa Diana Quiroz.



La captura se registró a las 8:20 a.m. en la localidad Kennedy, en Bogotá, luego de que Quiroz, a través de redes sociales, denunciara a Cruz por violación.



Según la víctima, los hechos se presentaron el viernes 26 de febrero, momento en el que el presunto agresor le propuso trabajar en una boda que se llevó a cabo en la ciudad de Villa de Leyva.



En el video, que se hizo viral en las plataformas digitales, ella explica que aunque en el itinerario estaba contemplado hospedarse en un hotel, Cruz le ofreció una habitación en el apartamento de su hermana, quien, supuestamente, también se encontraba en el lugar.



A juicio de Quiroz, la iniciativa de Cruz fue un engaño porque terminó sola en el inmueble con él, sin embargo, no auguró peligro para ella debido que "tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida. Me sentía en compañía de un amigo, realmente", afirma en la pieza.



Contó que perdió la conciencia cuando estaban tomando una cerveza y Cruz preparaba unos alimentos. Dice que tiene un lapsus entre las 11:30 p.m. y las 2:00 a.m.



"Cuando desperté, fue realmente por puro instinto de supervivencia. Cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos sobre mi cuello y me estaba ahorcando", relata.



Narró que logró salir del apartamento y llamar a las autoridades, luego fue hospitalizada dos días en la Clínica Palermo. Los exámenes médicos a los que fue sometida corroboraron que fue víctima de abuso sexual y demostraron que en su cuerpo había restos tenía de una droga.



Se espera que por estos hechos la Fiscalía le endilgue el delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir.

