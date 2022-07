Cali muestra su apoyo a la fuerza pública tras ola de violencia del Clan del Golfo

“Respeto a la Policía”, “Apoyo a los uniformados”, “No más policías y militares muertos”, son algunas de las frases que se leen en las pancartas que miembros de la comunidad llevaron a la velatón organizada por la Policía Metropolitana de Cali, a las afueras de la Iglesia la Ermita, en el centro de Cali, tras a la ola de violencia que ha dejado más de 30 policías asesinados y 68 heridos en el país.



“Esta actividad se está realizando con la gente, gremios, líderes comunales, empresarios, miembros de la mancha amarilla, que están con nosotros y que siempre quieren que la Policía esté de la mejor manera y totalmente fortalecida. La unión policial con la comunidad es fundamental para que no se presenten actos de violencia a los uniformados”, aseguró el brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



Asimismo, afirmó que los policías están motivados y saben el servicio que tienen que prestar. “Se conoce que la institucionalidad está viviendo momentos difíciles en muchas partes del país, por lo cual están extremando sus medidas de seguridad para evitar atentados contra ellos”, sostuvo el brigadier general León.



Además de la velatón, ayer se llevó a cabo la celebración de una eucaristía y una caravana en rechazo a los actos de violencia que se han vivido en el país.



Johnny Rangel, director del programa La Mancha Amarilla, indicó que el gremio de los taxistas también viene apoyando estas actividades. “Nosotros los taxistas somos como la Policía porque estamos las 24 horas del día en la calle con la comunidad, por eso estamos acompañando y respaldándolos, porque son seres humanos que nos sirven y que nos apoyan en los momentos más difíciles”.



Otra de las organizaciones que estuvo presente fue el Grupo Saetas de Amor, conformado por esposas de agentes de la Policía Nacional, quienes aseguraron que los uniformados están expuestos a muchos peligros y deben recibir el apoyo de la comunidad.



“Estamos con ustedes, ustedes no están solos; en la casa hay quien los quiera, los ame y los espera con los brazos abiertos. Sus esposas, madres e hijas los vamos a apoyar en todo momento y para adelante”, dijo una de las integrantes del Grupo Saetas de Amor.



Darschan Ocampo, edil de la Comuna 2 de Cali, envió un mensaje a los miembros de la Policía: “ser Policía demanda gran compromiso y dedicación, su desempeño constituye un eje importante en la convivencia, la prevención y la disuasión del crimen. No es un trabajo ordinario, es una fuente inagotable de riesgos y por eso hoy rendimos homenaje a los 35 policías que dieron su vida por la seguridad de todas las personas”.



La situación de violencia a uniformados también fue rechazada desde el Concejo Distrital de Santiago de Cali. “Invito a la sociedad civil a respaldar a la Policía Nacional; los policías son hijos de familias humildes que decidieron prestar servicio a la patria, pero hoy están condenados por grupos ilegales quienes los asesinan cobardemente en retaliación por los operativos que desarrolla la Fuerza Pública en contra de la comisión del delito”, sostuvo el concejal Roberto Ortiz.



Por su parte, el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave, ordenó un minuto de silencio en homenaje a los policías que han sido asesinados en lo que corre del año, en hechos violentos que son patrocinados por grupos dedicados al narcotráfico. “Rechazamos esas agresiones contra la Fuerza Pública de Colombia y enviamos un mensaje de condolencia a sus familias. Nuestra voz de solidaridad con la Policía Nacional”, agregó.



Los gobernadores de todo el país, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, también manifestaron su rechazo a la ola de violencia que se ha puesto en marcha por el Clan del Golfo contra los miembros de la Policía Nacional.



“Nuestro total respaldo a la Policía Nacional de Colombia, a su Director, el General Jorge Luis Vargas Valencia, a todos los integrantes de esta institución, hombres y mujeres que con vocación y entrega día a día luchan por mantener la seguridad y tranquilidad de los colombianos”, manifestaron en un comunicado.



Además enviaron un mensaje a las familias de los policías asesinados, y les expresaron su solidaridad.



“Hacemos un llamado a todo el país para unirnos como colombianos en defensa de la paz y la seguridad; de igual forma, llamamos al Gobierno Nacional actual y electo para que se adelanten acciones que esclarezcan y hagan justicia ante estos infames hechos criminales”, finalizaron.