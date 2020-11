Así operaba el clan familiar que estaba detrás del robo de carros en Cali

Erika Mantilla

Era literalmente una empresa familiar. Un clan dedicado al hurto de vehículos en la capital del Valle y en el que el jerarca de la familia alias El Viejo, de 72 años, optó por dar ‘empleo’ primero a los suyos antes que favorecer a los de la calle.



Por eso la banda delincuencial ‘Los Magníficos’, desarticulada dos días atrás por la Policía Metropolitana de Cali, estaba conformada, ante todo, por sus hijos, sus nietos y varias de las compañeras sentimentales de ellos.



Así lo revelaron las autoridades locales al anunciar el desmantelamiento de esta organización que operaba hace varios años en las comunas 2, 5, 17 y 19 de la capital del Valle y que estaba conformada por 17 personas que hurtaban vehículos de alta gama bajo la modalidad de halado, para posteriormente ‘desguazarlos’ y comercializarlos como autopartes.



Según manifestaron las autoridades locales, esta familia que tenía por herencia este accionar delictivo, tenía dentro de la estructura roles definidos para cada uno de los parientes.



“Este era un emporio familiar dedicado al hurto de vehículos en Cali, la degradación de este componente inicia con un padre de familia que corrompe a sus hijos y nietos y estos a sus compañeras sentimentales”, aseguró al respecto el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez.

Entre tanto el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, aseguró que “esta organización es parte de lo que ha venido pasando en la ciudad, se constituyen pequeños grupos que van articulando otros actores de su mismo entorno familiar y termina formándose una especie de clan que estaba totalmente dedicado al hurto de vehículos”.



Así operaban ‘Los Magníficos’

El líder principal en la estructura jerárquica era alias Yerri, que tenía como particularidad, según algunos de los investigadores del caso, que involucraba a sus compañeras sentimentales para que fueran ellas quienes coordinaran y ejecutaran los robos.



Pero cuando alguna de ellas era capturada y tenía que responder ante la justicia, eran las hijas de estas quienes reemplazaban a las parejas de ‘Yerri’ en la organización. Se supo que en uno de los casos, ‘Yerri’ inició una relación sentimental con una de sus hijastras.



Detalló la investigación, según una fuente de la Sijín, que los delincuentes que se dedican a robar vehículos bajo esta modalidad, recorren la ciudad buscando a sus posibles víctimas y, una vez tienen identificado el carro, proceden a realizar el hurto.



En el caso de ‘Los Magníficos’, se pudo demostrar que para ejecutar algunos de los robos, los integrantes del grupo se hacían pasar por conductores de vehículos para no generar sospecha en el momento en que se acercaban a las víctimas e identificaban los carros de alta gama que, por encargo, habían sido enviados a hurtar.



Los delincuentes también aprovechaban que los automóviles estaban estacionados en zonas públicas, que no tenían mayor vigilancia o que tenían sistemas de seguridad que ellos podían hackear y desactivar a través de equipos electrónicos.



Esta estructura criminal, que tenía como costumbre salir a robar solo tres días por semana, era investigada desde enero pasado tras conocerse la denuncia de un ciudadano que habría sido víctima de ellos.



“Escogían tres días específicos de la semana para cometer los hechos, mientras que los demás días eran el espacio ideal para que los reducidores realizaran las ventas de los elementos robados y para el accionar de los “desguazadores; actividad para la cual utilizaban varios talleres improvisados”, aseguró la Policía.



El Observatorio de Seguridad de Cali evidenció que entre el 1 de enero y el 29 de octubre de este año, en la capital del Valle se denunciaron 2041 casos de hurto bajo la modalidad de halado. Entre tanto la Policía consideró que los vehículos hurtados por ‘Los Magníficos’ en el 2020 estarían avaluados en unos $1.500 millones.



Al respecto, el Comandante de la Policía de Cali indicó que “en lo que va corrido de este año hemos logrado la recuperación de 625 vehículos y estamos regresando a las víctimas de ‘Los Magníficos’ 40 carros que fueron recuperados”.



Con base al mismo periodo del 2019, entre enero y octubre de 2020 en Cali se registró una disminución del 21,1 % en los casos de hurto bajo la modalidad de halado. Las autoridades locales aseguraron que en la ciudad se han recuperado más de 500 carros que habían sido robados.



Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, dijo que “este es un resultado importante porque en la capital del Valle se viene trabajando muy duro en la tarea de investigación para realizar una adecuada judicialización. Adicionalmente estamos hablando de una acción que evidencia el grado de deterioro que tienen estas organizaciones en nuestra ciudad”.

Prevenga



Para evitar ser víctima de un hurto de vehículos, es fundamental no dejar los carros solos en bahías o estacionados en zonas que no tengan seguridad.



Es vital implementar sistemas de seguridad de precisión en los automóviles, cerciorarse de que estos no se puedan clonar o hackear.



Se pueden incorporar en los carros sistemas de ubicación satelital, para corroborar en tiempo real la ubicación del automóvil.



Se debe tener precaución cuando los carros solo tienen alarmas de seguridad porque estas no suelen ser el sistema de seguridad más seguro.