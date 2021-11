Aprueban en primer debate proyecto que pasaría la Policía del Mindefensa al Minjusticia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de retirar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para trasladarla al de Justicia, con el propósito de detener "los abusos de autoridad y la pérdida de legitimidad". El proyecto recibió 19 votos a favor y nueve en contra.



"Este es un cambio de enfoque significativo. La Policía ha hecho parte del Ministerio de Defensa, porque duramos más de 50 años en guerra, pero es hoy el momento de dar el paso hacia la vanguardia de una policía que se entiende como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que se articula con la capacidad de administrar justicia en el territorio, con la política carcelaria, lucha contra el narcotráfico, política criminal", explicó la representante Juanita Goebertus.

De acuerdo con la congresista del Partido Verde, la reforma no busca debilitar a la Policía, sino que entiende "el inmenso reto que enfrentan los policías y la carga tan grande que tienen. Busca contribuir a fortalecer su legitimidad, de ser efectivos en la protección de la ciudadanía".



Para que la propuesta pueda convertirse en ley primero debe superar los cuatro debates en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Posteriormente, si es aprobado, estará en manos del Senado determinar qué tan prudente es retirar a la Policía del enfoque militar.



Sin embargo, el Gobierno Nacional no se ha mostrado afín a esta propuesta. De hecho, es el primero de reforma policial que no es autoría de la administración de Iván Duque.