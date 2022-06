Aplazan audiencia preparatoria contra Richard Aguilar, exsenador señalado de corrupción

La audiencia preparatoria de juicio contra el exgobernador de Santander Richard Aguilar, que estaba programada para este martes, no llegó a feliz término, debido a que la defensa del exsenador no pudo estudiar las pruebas que remitió la Fiscalía.



Aunque el encuentro inició sobre las 8:00 de la mañana, como estaba previsto, tuvo varias interrupciones que llevaron a que la audiencia tuvieron que posponerse para el miércoles 6 de julio a la misma hora, con el fin de poner de presente las pruebas documentales y testimoniales para el juicio.



El abogado del exgobernador de Santander, David Cancino, aseguró en medio de la diligencia que las pruebas presentadas por la Fiscalía no abrieron, razón por la cual no pudieron hacer la revisión de dicho material, que sería utilizado en la acusación contra el Aguilar.



El exsenador esta siendo investigado por presuntas irregularidades en la celebración de contratos entre 2014 y 2015, cuando fue Gobernador de Santander, por lo cual se le imputan los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e indebido interés en la celebración de contratos.