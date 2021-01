Anuncian controles tras más de 150 fiestas en toque de queda

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los controles por toque de queda se concentraron en los accesos a la ciudad, las arterias principales y algunos barrios del oriente de Cali. Movilidad no reportó grandes inconvenientes durante la jornada.

Pese a algunos lunares, como positivo fue calificado por las autoridades el comportamiento de los caleños durante la primera jornada de toque de queda y ley seca en la ciudad, que inició a las 9:00 de la noche del 31 de diciembre del 2020 y se extenderá hasta mañana, 3 de enero, al mediodía.



Además de la imposición de más de 420 comparendos por comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad, así como la relación entre las personas y las autoridades, estas últimas desarticularon un total de siete rumbas durante la noche y madrugada de Fin de Año.



“Tres de dichas celebraciones tuvieron lugar en barrios del Distrito de Aguablanca como Mariano Ramos y Ciudad Córdoba, con aglomeraciones en la vía pública por encuentros familiares. Pero también tuvimos reporte de rumbas en una casa de Ciudad Jardín en la que había varias personas con un volumen muy alto de música y otra que desarticulamos a las 8:00 de la mañana en una finca que queda cerca al Zoológico, que era una fiesta electrónica”, indicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



Asimismo, al mediodía de este viernes fue reportada una aglomeración en el barrio Eduardo Santos, en el oriente, en donde varias personas se reunieron a ducharse en espacio público tras un daño en el sistema de acueducto.



Por su parte, la Policía Metropolitana reportó 150 fiestas en vía pública intervenidas, 180 riñas, 530 casos de violencia intrafamiliar, de género y alteración de la tranquilidad atendidos; y 6500 llamadas recibidas al 123, de las cuales 3500 fueron priorizadas.

Dranguet indicó que los operativos, que tuvieron el acompañamiento del Ejército Nacional, se ubicaron en diferentes puestos de control, como la Calle Quinta, la Avenida Cañasgordas, la vía Cali-Jamundí y la entrada norte de la ciudad por la Calle Primera. Entretanto, las acciones de control de la mañana de ayer se concentraron a la altura del Zoológico de Cali, el barrio Cañaveralejo, por el sector de La Fonda; y en Pance, cuyo acceso está cerrado mientras rige el toque de queda.



“Junto con la JAL de Pance, ya tenemos control en este sector, en donde no se ha permitido el ingreso de las personas, como es tradicional en esta fecha (que llega a reunir más de 20.000 asistentes)”, agregó el funcionario.



En cuanto a los establecimientos, el Subsecretario indicó que no se registraron cierres o suspensión de su actividad tras los patrullajes adelantados a lo largo de toda la ciudad, desde las 9:00 de la noche.



“La recomendación principal es que los ciudadanos permanezcan en su casa durante este fin de semana, dado el crecimiento de casos covid en los últimos días, y que solo un miembro de la familia salga a hacer las compras de abastecimiento, de acuerdo con el pico y cédula”, afirmó Dranguet.



Por su parte, William Vallejo, secretario de Movilidad, explicó que para este fin de semana se contará con la presencia de 400 guardas de Tránsito, que no solo se encargarán de operativos de regulación y servicios especiales, sino también de controles a conductores bajo el efecto del alcohol en horas de la noche y actividades pedagógicas respecto a las velocidades excesivas.



“Al igual que Pance, los cerros tutelares también se encuentran cerrados, por lo que adelantaremos patrullajes en estos sectores, sobre todo en lo que tiene que ver el Cerro de las Tres Cruces y Cristo Rey”, explicó el Secretario de Movilidad.



Vallejo agregó: “También nos han pedido servicios en el río Cali, a la altura del Zoológico, que últimamente se ha convertido en un lugar de alta afluencia”.



Asimismo, las autoridades anunciaron que mañana harán actividades de custodia en los sectores de rumba nocturna y bares, como la Carrera 66 con Autopista Suroriental, el barrio Obrero, el sector de Alameda, entre otros.



A su vez, Mónica Jiménez Valencia, secretaria encargada de Gestión del Riesgo de Cali, anotó que ayer también hubo acompañamiento en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de la ciudad, por la verbena que es tradicional cada 1 de enero pero que este año es irrealizable por las condiciones actuales.



Cabe anotar que las autoridades desmintieron los videos sobre supuestas rumbas masivas en ese sector que circulan en redes sociales, por lo que pidieron a los caleños estar pendientes de la veracidad de estos contenidos.