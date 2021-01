Anuncian controles a motociclistas por denuncias de atracos en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades en Cali están implementado diferentes estrategias de control a las motocicletas con el fin de frenar los delitos que, según las denuncias de los ciudadanos, en la ciudad se están cometiendo con este medio de transporte.



De hecho, en los últimos días varios caleños han reportado haber sido víctimas de delincuentes que para cometer algún tipo de hurto se movilizan en moto. Y uno de los casos más recientes, que se presentó el pasado martes, fue el intento de robo del que fue víctima el exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali Juan Pablo Paredes.



Según manifestaron las autoridades, alrededor de las 12:15 p.m. por la Avenida Roosevelt con Carrera 42, dos hombres armados que se transportaban en motocicletas abordaron al exfuncionario, quien se defendió con su arma de fuego y se generó un intercambio de disparos.



De igual manera, el concejal Fernando Tamayo también denunció haber sido víctima de hurto por parte de personas que se movilizan en motocicletas. Incluso, el cabildante mencionó que en menos de dos meses lo han atracado en dos ocasiones.

De acuerdo con lo declarado por Tamayo, en la primera ocasión él iba caminando por una zona peatonal y un hombre en moto lo interceptó y le robó sus pertenencias. Y en el caso más reciente, que se presentó el pasado 19 de enero, dos hombres en moto lo robaron a él y a su esposa mientras hacían deporte en el oeste de la ciudad.



Sin embargo, estos no son los únicos casos de robo cometidos con este automotor, de hecho, hace unos días en el barrio La Hacienda, en el sur de Cali, varios menores de edad fueron atracados por hombres que recorrían el sector en motocicleta.



Frente a este caso, el hermano de una de las víctimas comentó que los menores fueron acorralados por tres hombres en tres motocicletas diferentes que amenazaron a los menores con armas y les hurtaron sus celulares. Además, aseguró que los delincuentes se movilizaban en motos tipo Crypton.



Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, afirmó que para combatir los delitos que en la ciudad se cometen en motocicletas “hemos implementado unos planes especiales” en articulación con los agentes de tránsito y la Alcaldía.



“Estamos trabajando, junto con Tránsito, con puestos de control itinerantes en diferentes sectores de Cali. Tenemos zonas de calor que han sido priorizadas para que haya actividad y presencia policial y además, estamos haciendo presencia en varios sectores desarrollando diferentes actividades de carácter preventivo”, dijo el General.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, manifestó que “tenemos una estrategia de coordinación con Fiscalía y Policía aplicando unas fórmulas de intervención micro territorializada, cada vez de manera reiterada hay más oportunidad en la captura, en la identificación de los responsables de los hechos delictivos”.

Los controles deben ser móviles porque la delincuencia es rotativa, un retén de más de tres horas en un mismo sitio de la ciudad alerta a todos los delincuentes”, José Joaquín Ocampo, consultor en seguridad.

Por su parte, el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, explicó que en la capital del Valle ya se está trabajando para identificar no solo a los delincuentes, sino también a los automotores en los que estos se movilizan para delinquir.



“Hemos observado que las motos tipo Crypton, por la velocidad y lo ligera es muy usada por los criminales, pero necesitamos que quienes hayan sido víctimas denuncien porque de nada nos sirve ver videos para rastrear la ruta de escape si cuando se ubica al ladrón no hay el acervo probatorio para que un juez lo acepte”, acotó Londoño.



Cabe recordar que, según detalló la Policía de Cali, en lo corrido del año en la ciudad se ha registrado una reducción del 53 % en los robos ya que, entre el 1 y el 27 de enero, se reportaron 1109 casos, 1273 menos que los que se denunciaron en 2020, en el mismo lapso.



De igual manera, la Institución recalcó que en el caso del hurto a personas en lo que va de 2021 este delito presenta una disminución del 52 %. Además, en Cali 75 personas han sido capturadas por ser responsables de algún tipo de hurto, de las cuales, 65 fueron detenidas en flagrancia.

Algunas opiniones

​

Con relación a los planes que están implementando las autoridades locales para mitigar los delitos cometidos con motos, José Joaquín Ocampo, consultor en seguridad ciudadana, indicó que es necesario que en Cali se regulen las motos porque si no hay control de estas se incrementa no solo la comisión de delitos con motos, sino además el hurto de estas.



“Las motos son un medio rápido que le facilita a los delincuentes escabullirse de las autoridades. Ahora ellos tienen la modalidad de hacerse pasar por domiciliarios para tener más movilidad sin generar sospecha, por eso hay que incrementar los operativos móviles en toda la ciudad”, comentó Ocampo.



Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez coincidió con el experto e insistió en que aunque las autoridades ya han empezado con controles parciales, estas también deben tener una regulación estricta sobre la movilización de las motocicletas.



“Los retenes no se pueden hacer solo en las vías principales porque en los barrios está el libertinaje, estos tienen que ser rotativos en las comunas porque además sirven para controlar el porte de armas puesto que los delincuentes se mueven por toda la ciudad armados”, afirmó el cabildante.



Finalmente, el concejal Fernando Tamayo se refirió a los controles de las autoridades y recalcó que “se tienen que hacer operativos severos al uso de la motocicleta y al cumplimiento de las normas porque no podemos ser permisivos con la delincuencia y la ilegalidad. Entre más controles se hagan, más posibilidades habrá, incluso, de encontrar armas de fuego”.

Cifras de hurtos

​

En lo que va corrido del año, en Cali 17 mujeres han sido capturadas por estar relacionadas con algún tipo de hurto.



Entre el 1 y el 27 de enero de 2021, en la ciudad fueron aprehendidos seis menores, entre los 15 y los 17 años, que tenían alguna vinculación a casos de robos.



Según cifras de la Policía, el 70% de los hurtos en Cali son cometidos por hombres. Y el 20% son realizados por mujeres.