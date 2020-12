Alcalde de Candelaría y cinco funcionarios fueron dejados en libertad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Fiscalía confirmó que Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaría, tres funcionarios de la Administración Municipal y dos contratistas fueron dejados en libertad este viernes.



A Ramírez y los otros funcionarios los capturaron el pasado 20 de noviembre por presuntas inconsistencias en contratos de construcción de canchas de fútbol y mantenimiento de vías terciarias.

De acuerdo con Raimundo Tello, abogado del alcalde Ramírez, el Juez Tercero Penal de Circuito de Palmira revocó la medida de aseguramiento carcelaria proferida contra de su defendido y ordenó su libertad inmediata. Además, ordenó devolver celular que le fue incautado, por considerar ilegal esta actuación.



"Le damos la gloria y la honra a Dios por habernos puesto las palabras apropiadas para restaurar la libertad de varios ciudadanos, siendo nuestro defendido Jorge Eliécer Ramirez Mosquera, Alcalde de Candelaria. Gracias Padre Dios por tu Misericordia", escribió.

La investigación



Según la Fiscalía, todo inició cuando dos líderes sociales de Candelaria, Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, alertaron en redes sociales, y a instancias de diferentes entidades y órganos de control, varias inconsistencias en un contrato que tenía por objeto la construcción de tres canchas de fútbol, una de ellas en el corregimiento Buchitolo.



Esta obra no se pudo entregar porque la alcaldía no hizo estudios ni diseños que permitieran ejecutar la obra; además, el terreno no era adecuado para la instalación de grama, nunca se instalaron graderías y no había sistema de alcantarillado que permitiera la adecuación de baterías de baños, como lo establecía el contrato.



Los señores Giraldo Fúquene y Borja Pérez fueron asesinados el 30 de enero del año en curso, luego de interponer formalmente denuncias por los hechos de corrupción que pusieron en conocimiento.



Lo anterior permitió establecer que el alcalde municipal, algunos de sus funcionarios y contratistas, al parecer, no culminaron el contrato de la construcción de tres canchas de fútbol, cuyo valor ascendió a 229 millones de pesos.



Al no tenerse los estudios, acreditarse la falta de planeación y no cumplir con los requerimientos técnicos, se prorrogó el contrato cuando el plazo ya estaba vencido, y presuntamente los recursos dispuestos para ejecutar el mismo fueron invertidos en otras actividades.



Finalmente, las canchas no se construyeron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción, mediante documento, el pasado 12 de junio.



Posteriormente, los involucrados con la finalidad apalancar financieramente el contrato anterior, suscribieron otro de mantenimiento de vías terciarias y habrían destinado los recursos para intentar terminar los escenarios deportivos. La investigación da cuenta que este contrato quedó en manos de José Ulises Asprilla Cárdenas, previo a acuerdo con todos los investigados.



Aunado a lo anterior, la investigación permitió establecer que esta estructura pretendía en los meses posteriores direccionar la contratación por más de mil millones de pesos que les permitiera quedarse con los recursos de la Alcaldía. Con esta acción de la Fiscalía se logró evitar nuevos actos de corrupción.

Sin embargo, ente investigador afirmó que pese al material probatorio que aportó, el alcalde de Candelaria y sus funcionarios fueron dejados en libertad por el Juez.