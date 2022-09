Aida Victoria Merlano fue condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por ser cómplice en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, el pasado el primero de octubre de 2019.



Por los delitos de fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores de edad para la comisión de delitos agravado, el juez determinó que Aida Merlano en calidad de cómplice y utilizando a su hermano menor de edad, ayudó con la entrega de la soga y unos guantes para que se fugara la ex senadora Merlano.



A pesar de que Aida Merlano se declaró inocente de los cargos, la Fiscalía demostró durante el proceso que ella, junto a su hermano menor, entraron al consultorio del odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas un maletín donde estaban unos guantes y la soga a través de la cual la exsenadora Aida Merlano descendió del tercer piso donde se encontraba el consultorio.



Aida Victoria, junto a su hermano, también hicieron lo imposible para distraer a la agente del Inpec, que había sido designada para acompañar a la exsenadora desde la Cárcel El Buen Pastor al centro médico para su cita de diseño de sonrisa aquel primero de octubre de 2019.



“Aída Victoria conocía del plan de fuga y con su conducta lesionó el bien jurídico de la eficaz impartición de justicia. En ese momento, la joven también instrumentalizó a su hermano para cometer el delito de la fuga y lo usó para ingresar elementos para facilitar la fuga de Merlano”, dice la acusación de la Fiscalía en contra de Merlano.



Por su parte, el Juez absolvió al odontólogo Guillermo Cely, pues no se evidenció que supiera del plan de fuga.



Cabe resaltar que, Aida Merlano deberá a volver a los estrados judiciales ya que también tiene otro proceso abierto por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



De acuerdo con el ente investigador, los nuevos delitos que se le imputarán, tienen que ver con que la joven influencer no ha podido justificar los orígenes de varios bienes que se encuentran a su nombre.

