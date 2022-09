En la noche de este lunes 12 de septiembre, se aplazó nuevamente, la audiencia contra el coronel Benjamín Núñez, quien es señalado de asesinar a tres jóvenes en Chochó, Sucre.



Luego de que se aplazara la audiencia de imputación de cargos en contra del coronel Benjamín Núñez el pasado 10 de septiembre, donde el ente acusador expuso todo el material probatorio recolectado en las investigaciones realizadas previamente, que demostrarían su culpabilidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales donde perdieron la vida tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, Sucre.



Dicha diligencia fue retomada este lunes. En esta ocasión la procuradora delegada Beatriz Gómez, y abogados defensores de las víctimas, expusieron sus argumentos ante la Fiscalía y el juez encargado, quienes exigieron medida de aseguramiento para Núñez.



En primera instancia la palabra la tomó la procuradora, quien relató las pruebas presentadas por la Fiscalía para dar contexto de cómo, cuándo y en dónde sucedieron los hechos, considerados por la funcionaria como despreciables, viles y reprochables, que manchan la imagen de la Policía Nacional, y dijo que estos “jóvenes que estaban iniciando su vida no merecían morir así”.



La defensa de una de las víctimas, el abogado penalista Aníbal Garay, afirmó la necesidad de imponer medida de aseguramiento intramural ratificando que Núñez es considerado como un peligro para la sociedad, y que dejarlo en libertad podría significar una obstrucción al debido proceso, pues se demostró que tiene la capacidad económica y el respaldo de su familia para evadir a la justicia, haciendo énfasis en la fuga a México.



Garay expuso ante el juez varias denuncias sobre presuntos abusos de autoridad que recaen sobre Núñez, y aclaró que estas no representan ninguna retaliación, puesto que dichas denuncias reposan en el despacho del abogado penalista, antes de que Benjamín fuese acusado por el triple homicidio.



Los abogados de las víctimas coincidieron en que Núñez debe ser trasladado inmediatamente a una cárcel de máxima seguridad y, además, exigieron más de 50 años de prisión teniendo en cuenta los delitos que se le imputan: homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.



Por su parte, el abogado Sergio Ramírez, defensor de Núñez, apeló los argumentos expuestos por la defensa de las víctimas, afirmando que Benjamín no representa ningún peligro para la sociedad, debido a que este se encuentra apartado de su cargo y, por lo tanto, no cuenta con ningún tipo de arma. También manifestó que su defendido ha recibido varias amenazas de muerte, por lo que, según Ramírez, Núñez teme por su vida, añadiendo a su intervención la situación actual de violencia por la que pasa la institución, como el denominado plan pistola, ejecutado por el Clan del Golfo.



Razón por la cual la defensa de Núñez le hizo la petición al Juez, que se abstenga de imponer una medida de aseguramiento de carácter intramural y que, de ser así, sea bajo las siguientes peticiones: que la pena sea en una cárcel para miembros de la fuerza pública, debido a que la Corte Constitucional bajo sentencia es enfática en aclarar qué servidores públicos deberán pagar su condena en centros de detención exclusivos, garantizando la protección del condenado.



Finalmente, el Juez tomó la decisión de aplazar la audiencia por tercera vez, para el día miércoles 14 de septiembre, debido a que esta tomó más de seis horas para escuchar a las partes involucradas, y aseguró que para tomar una decisión se debe contar con un tiempo prudente.