¿Ahora cuál fue la razón? Nuevamente aplazan audiencia contra Yhonier Leal

Las demoras en el caso contra Yhonier Leal acusado por el asesinato de su madre Marleny Hernández y su hermano, el estilista Mauricio Leal continúan. Este viernes no se pudo llevar a cabo la audiencia preparatoria que estaba programada, primero por problemas de internet en la cárcel la Picota y siete horas después porque se declaró enfermo.



Aunque esta diligencia estaba programada para las 9:00 de la mañana se aplazó hasta medio día por los problemas en la cárcel, en donde incluso el fiscal del caso llamó al director de La Picota, Horacio Bustamante, para que de manera excepcional hiciera las gestiones pertinentes para el traslado de Yhonier Leal al complejo judicial de Paloquemao.



Pero a las dos de la tarde y contrario a lo que todos estaban esperando, Yhonier apareció desde su lugar su reclusión y no desde el complejo de Paloquemao, porque ya se habían solucionado los problemas de conexión, pero aseguró que padece problemas de salud, por problemas de agua y falta de atención médica en el establecimiento carcelario, por lo que pidió aplazar la diligencia.



Esta solicitud fue acogida por la juez 55 de conocimiento de Bogotá para el 25 de noviembre aduciendo el principio de buena fe de que Leal está enfermo.



Ante esta decisión el fiscal del caso, Mario Burgos, alegó las conductas de Leal para dilatar el proceso. “El señor Yhonier Leal está acostumbrado de manejar y cambiar de parecer de un día hacia otro(…) “Esta es una maniobra dilatoria de Yhonier y su defensa para aplazar la audiencia y usted señora jueza nuevamente la aplaza”.



En este mismo sentido se pronunció el abogado de víctimas, Elmer Montaña, al asegurar que no le cree. “Esta una maniobra dilatoria para aplazar la audiencia”.

Jueza 55 Penal del Circuito de Bogotá, aplazó audiencia preparatoria, por solicitud de Johnier Leal, quien dijo estar enfermo.



Personalmente creo que es un ardid de Johnier, pero la jueza actuó en derecho.



Johnier no podrá pedir libertad por vencimiento de términos. pic.twitter.com/i0ygcXndOQ — Elmer José Montaña Gallego (@elmermontana) October 28, 2022