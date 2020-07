Abogados, los otros afectados por la pandemia 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los abogados litigantes siguen viviendo una dura crisis por cuenta de la pandemia. Y es que cuando todos pensaron que regresarían a trabajar este mes, con todos los protocolos de bioseguridad, la justicia se reactivó gradualmente, pero de manera virtual.



Exactamente desde hace tres meses las puertas de los juzgados están cerradas y el silencio apremia en los despachos judiciales.



“La reapertura de la Rama Judicial de forma virtual consolida un futuro incierto para los abogados litigantes. Esta ha sido una de las profesiones más afectadas por la pandemia, pues la suspensión de términos y una renovación forzosa hacia lo virtual, no nos ha permitido facturar en los últimos meses”, coincidieron varios juristas.



Una de las personas afectadas por la situación es Jackeline Piedrahita, una mujer que trabaja como abogada litigante desde hace diez años y es madre cabeza de hogar. “Me he mantenido en estos meses con los ahorros que tenía, el recurso se está agotando porque estoy sacando todo el tiempo dinero, pero no está ingresando”, dijo.



Con cero ingresos en estos meses, Piedrahita, quien también es miembro de la junta directiva de la Colegiatura de Abogados de Colombia, pidió que se realice una reapertura de la Rama Judicial mixta, que ligue la virtualidad y la presencialidad.



“Queremos ir a los juzgados y poder tener acceso a nuestros procesos, que nos permitan presentar demandas de manera presencial porque la plataforma habilitada no te permite presentarlas”, expresó la mujer.

Piedrahita aseguró que como abogados litigantes no están en contra de la reapertura virtual, sino en la forma en como se está reanudando las actividades en el sector. “Sabemos que todos los países están en un proceso de avance hacia la virtualidad del sector judicial, no obstante, en este momento en el país no podemos ejecutar una operación de la Rama Judicial totalmente sustentada en la virtualidad porque se está realizando de manera apresurada, en menos de tres meses y no se está teniendo en consideración las dificultades que existen para acceder a las plataformas”.



A su vez, para Edgar Navia Estrada, abogado vinculado al oficio desde hace 42 años, el panorama de la justicia en esta época es desolador.



“Este sistema de justicia sustentado en la virtualidad solo beneficiará a los privilegiados, aquellos que tienen internet, computador, pero realmente la gran mayoría de colombianos no tienen una red o estos equipos electrónicos, por lo que no tendrán acceso a la justicia”, afirmó el abogado.

Hay muchos abogados que se han suicidado, que han fallecido a causa del estrés y de la situación económica en sus hogares a raíz de la suspensión de los servicios de la Rama Judicial, dijo Fulton Romeyra, abogado litigante.

Navia Estrada, quien también ejerce como jurista consultor de empresas constructoras y de reorganización empresarial, acotó que el Consejo Superior de la Judicatura no ha escuchado la realidad que están enfrentando los abogados litigantes.



“En estos cuatro meses el Consejo nunca llamó a los diferentes abogados o colegios que existen a nivel nacional para conocer las soluciones y alternativas que planteamos nosotros frente al modo de operar. Hay silencio total, no existimos para la Rama Judicial y para los distintos sindicatos del sector”, expresó el jurista.



Entre las propuestas que manifestó Navia Estrada frente a la reanudación de las actividades es que se brinde un real acceso a la administración de justicia, por lo tanto, si se realiza un litigio virtual “todos los colombianos debemos poder tener la posibilidad de usar un computador y revisar los procesos, es por esto que la administración del sector debe colocar centros especiales para aquellas personas que necesitan computadores y que los ciudadanos puedan, en un rango de tiempo determinado, revisar sus expedientes judiciales”, dijo.



Al respecto, Juan Jacobo Carvajal, quien ejerce como abogado litigante hace 30 años, manifestó que la decisión que tomó el Consejo Superior de la Judicatura es inconstitucional.



“El Consejo está realizando un juego inoficioso, contrario a los derechos de los ciudadanos y de los abogados, los servicios de la Rama Judicial deben realizarse de manera presencial porque son de orden público”, aseveró Carvajal.



En lo que respecta a la justicia en el marcó de la pandemia del Covid-19, el abogado Carvajal evidenció varias falencias del sistema judicial colombiano.



“Más del 65% del país no tiene ni internet siquiera, entonces la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura es para cinco ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, y uno se cuestiona qué pasa con las demás ciudades”, añadió el letrado.



Por su parte, el abogado litigante Fulton Romeyro Ruiz González, con especialización en Derecho Laboral, afirmó que es de vital importancia que la Rama Judicial habilite un acceso a la plataforma de manera fácil y sin complicaciones.



“Hemos tratado de presentar demandas y no se ha podido, entonces, si en su debido caso se debe recurrir a un proceso de apelación, se pueden llegar a pasar los términos y nos van a condenar a los abogados a medidas disciplinarias o de pronto nuestros clientes van a perder los procesos”, concluyó Romeyro, con preocupación frente a la compleja situación de los abogados litigantes de Cali y el resto del país.

Más opiniones



Jackeline Piedrahita, abogada miembro de la Colegiatura de Abogados de Colombia, afirmó que “los abogados litigantes nos estamos enfrentando a no poder sobrevivir de nuestra profesión”.



”Desde el Gobierno Nacional no hemos visto un apoyo, ni una línea de crédito que nos facilite a nosotros como juristas poder sopesar nuestras necesidades”, dijo Fulton Romeyra.