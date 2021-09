En agosto fueron asesinadas 99 personas Cali, cinco menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una reducción del 4 % en materia de homicidios en la ciudad.



Este es el tercer mes del 2021 (enero, febrero, agosto) que presenta reducción en las cifras de homicidios, si se compara con el mismo periodo del año pasado.



Las comunas de la ciudad en las que menos se han presentado asesinatos son la 2, 4, 5, 8 y la 22, esta última solo registra 1 homicidio en lo que va del año.



Por otra parte, los lugares con más casos de homicidios en Cali son la Comuna 6, con 52 asesinatos en los que va del 2021; la 20, con 66; la Comuna 15, con 80 casos y la 14 con 82.



Pero la que más preocupa a las autores es la Comuna 15, lugar donde están ubicados los barrios Ulpiano Lloreda, Charco Azul, Los Lagos, El Vergel, Calipso, El Diamante, entre otros, y donde van 90 homicidios en los 8 meses que ya han transcurrido del 2021.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2021 han sido asesinadas en Cali 852 personas.



Esta cifra representa una reducción del 4% si se compara con el mismo mes del 2020, cuando se presentaron 103 homicidios.



Según el informe entregado por las autoridades, en entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 en Cali se han registrado 852 homicidios, 177 más que en el mismo periodo del año anterior. En julio asesinaron a 102 personas.



“Cali está viviendo un brote de violencia que tiene múltiples causas. Los meses del Paro Nacional fueron muy críticos y creo que todavía enfrentamos rezagos, situación que explica en gran parte ese pico de violencia homicida que experimentamos durante el primer semestre del año, el más violento en cinco años y cuyos efectos seguimos sintiendo hasta hoy. Creo que las autoridades están trabajando en estabilizar a la ciudad, pero ignoro si eso sea posible conseguirlo en el corto plazo. No podemos perder de vista que seguimos con una presencia grande de estructuras criminales, 182 se tenían identificadas a finales de 2019, y dudo que ese mapa haya cambiado”, afirmó el analista Andrés Felipe Galindo.



Ante esto el concejal de Cali, Roberto Rodríguez Zamudio, le pregunta a las autoridades “cuánta droga se ha incautado en Cali, o cuántos precursores químicos se han decomisado en nuestra ciudad. Además, cuántas bandas que están dedicadas a la comercialización de armas se han capturado, cuánto dinero del lavado de activos ha sido decomisado y cuántas bandas dedicadas al gota a gota se han judicializado. Mientras esto persista en nuestra ciudad es imposible acabar con la criminalidad y el delito”.



El Concejal agrega que una de las soluciones que ha planteado para que se presente una mayor reducción de hurtos y homicidios en la ciudad es la creación de una política pública.



“La política pública es la posibilidad de juntar a todos los caleños y a la sociedad civil en procura de resolver un problema. Actualmente, creo que no hay política pública porque nos obligaría a todos a mirar hacia el mismo lado y eso le corresponde al Alcalde de Cali y no a la Policía. Hoy quien diseña los planes de seguridad es la Policía, pero eso no debería ser así, debería haber una política pública que liderara y planeara todos estas estrategias”, añadió Zamudio.

Sobre qué hacer para que en el mes de septiembre, cuando se celebran fechas como Amor y Amistad, y ante la proximidad de actividades como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y la Feria de Cali, los analistas insisten en que hay que tener un mayor despliegue de fuerza en los putos donde hay mayor incidencia de casos de homicidio.



“La Alcaldía debe hacer un despliegue importante de pie de fuerza para poder así establecer con certeza las zonas de mayor incidencia de homicidios y lograr atacar esos focos de violencia. No creo que la apuesta por toques de queda y ley seca sean una opción, son herramientas muy desgastadas luego de año y medio de pandemia”, finalizó Galindo.