Estas son algunas de las señales que se pueden detectar cuando un niño ha sido víctima de abuso sexual, de acuerdo con la psicóloga y docente de la Universidad Javeriana Laura Valderrama.



1. Va tener cambios en todos los niveles: en lo emocional, lo conductual, lo académico, en lo social.



2. Empiezan a tener problemas de sueño.



3. Cambia abruptamente una conducta, de ser un niño histriónico, sociable, se vuelve retraído. Tiene cambios en su alimentación: puede ponerse inapetente, por ejemplo.



4. Refiere que no quiere vivir, que no tiene esperanza.



5. Tiene comportamientos evitativos: no quiere ir al colegio, a determinada casa, donde un familiar. Muchos de estos adolescentes abusadores son cercanos a ellos: el primo, el vecino, aquel que está en su entorno.



6. Empiezan a tener miedos, fobia, es un síntoma muy común.



7. Tienen conductas sexualizadas, pueden tener, por ejemplo, masturbación recurrente, quieren ver pornografía, se muestran inquietos frente al tema. Uno ve que cambian de un momento a otro y pueden tener incluso un rechazo hasta por su propio cuerpo.